Universidades y Hospital Garrahan: la resistencia a la auditoría que genera polémica

Mientras el Congreso conoce denuncias sobre irregularidades, instituciones clave del Estado se niegan a transparentar sus cuentas, generando cuestionamientos sobre transparencia y control público.

En un contexto donde la rendición de cuentas debería ser un estándar, algunas de las instituciones más relevantes del país mantienen una postura opaca frente a los pedidos de auditoría. Entre ellas, varias universidades públicas y el Hospital de Pediatría Garrahan, centro de referencia nacional e internacional, se niegan sistemáticamente a someter sus gestiones a revisiones externas independientes.

La negativa ha generado preocupación entre especialistas en transparencia y control estatal, que destacan que estas auditorías no solo fortalecen la confianza pública, sino que también permiten mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.

Lo que llama la atención de la sociedad es que tanto el Senado como la Cámara de Diputados parecen actuar con una doble vara. A pesar de tener pleno conocimiento de irregularidades denunciadas en estos organismos, las acciones concretas para exigir control y rendición de cuentas son limitadas o inexistentes, lo que alimenta cuestionamientos sobre la eficacia de los mecanismos legislativos y la coherencia ética de quienes los integran.

Expertos advierten que la falta de auditorías deja vacíos que facilitan la mala administración y posibles irregularidades, afectando directamente la confianza ciudadana en instituciones fundamentales del sistema educativo y de salud.

La controversia plantea preguntas urgentes: ¿por qué entidades tan emblemáticas se resisten a la transparencia? ¿Qué rol está dispuesto a asumir el Congreso en la supervisión efectiva de instituciones clave para el país? Y, sobre todo, ¿cómo se puede garantizar que los recursos públicos sean utilizados de manera correcta en beneficio de la sociedad?

Mientras estas preguntas permanecen sin respuesta, la polémica sobre la auditoría de universidades y del Hospital Garrahan se mantiene en la agenda pública, reflejando una tensión creciente entre transparencia, poder y control estatal.

