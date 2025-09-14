El gobernador de Utah revela nuevos detalles sobre el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk

Spencer Cox afirmó que Tyler Robinson tenía inclinaciones “izquierdistas” y atravesaba una relación con una persona trans en transición; el móvil del ataque aún no está claro

WASHINGTON.– El gobernador de Utah, Spencer Cox, proporcionó este domingo nueva información sobre los antecedentes y las inclinaciones políticas del joven de 22 años acusado de matar al conservador Charlie Kirk, al revelar que el sospechoso tenía una “ideología izquierdista” y también había estado en una relación romántica con una pareja que estaba en proceso de transición de hombre a mujer.

Cox, en el programa “Meet the Press” de la NBC, describió al sospechoso, Tyler Robinson, como un “joven muy normal” que parecía haberse “radicalizado” algún tiempo después de abandonar la universidad y regresar a su ciudad natal en el sur de Utah, donde había pasado los últimos años.

El gobernador no especificó las opiniones ideológicas de Robinson ni ofreció una descripción clara de ellas. Afirmó que Robinson había pasado gran parte de su tiempo inmerso en juegos en línea, foros de discusión y en la “internet profunda y oscura”.

Cox, líder republicano, no detalló el motivo del asesinato de Kirk, un destacado activista conservador. El motivo del sospechoso se convirtió en tema de un intenso debate, ya que el presidente Donald Trump y algunos republicanos culparon a los demócratas y a la izquierda radical.

Del Departamento de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, el director del FBI, Kash Patel, el gobernador de Utah, Spencer Cox, y el sheriff Mike Smith asisten a una conferencia de prensa afuera del Auditorio Doterra en la Universidad del Valle de Utah después de que el activista juvenil e influenciador Charlie Kirk recibiera un disparo durante un evento público en Orem, Utah

“El porqué de esto, repito, es que todos estamos sacando muchas conclusiones sobre cómo alguien así pudo radicalizarse”, dijo Cox. “Y creo que esas son preguntas importantes que debemos hacernos y responder”.

Robinson no ha estado cooperando con la investigación y los investigadores estaban recopilando información de los amigos y familiares del sospechoso.

La pareja del sospechoso desconocía el tiroteo y estaba conmocionada por lo sucedido. Las autoridades indicaron que la pareja, a quien identificaron como compañero de piso de Robinson, cooperó plenamente con la investigación y proporcionó mensajes privados que incriminaron a Robinson y contribuyeron a su arresto.

La nueva información sobre la relación romántica del sospechoso probablemente planteará más preguntas sobre su motivo e ideología, que son el foco de la investigación oficial pero también objeto de intensa especulación en las redes sociales e incluso entre funcionarios públicos.

El gobernador afirmó que se dispondría de más información el martes, cuando se espera que el sospechoso sea acusado formalmente por la fiscalía local. Aún no estaba claro si contaba con abogado.

El activista de derecha Charlie Kirk recibió un disparo mientras hablaba en una universidad de UtahYASUYOSHI CHIBA – AFP

Kirk se pronunció abiertamente sobre diversos temas polémicos –la raza, el control de armas, el aborto–, de maneras que a menudo generaban controversia. Cristiano conservador, también criticó abiertamente los derechos de las personas homosexuales y transgénero.

Los oponentes ideológicos cuestionaron con frecuencia las opiniones de Kirk sobre las personas transgénero cuando visitaba los campus universitarios para entablar debates abiertos con estudiantes y otras personas a través de su organización juvenil conservadora, Turning Point USA. Kirk respondía a una pregunta sobre las personas transgénero y los tiroteos masivos en la Universidad del Valle de Utah el miércoles pasado cuando recibió un disparo mortal.

El domingo, Cox dijo que la ideología política del Robinson era “muy diferente” de la de su familia conservadora. “Claramente había una ideología izquierdista en este asesino”, dijo, citando a la familia y a la pareja del sospechoso como fuentes de esa información.

La activista de extrema derecha Laura Loomer, quien goza de la confianza del presidente, pidió el sábado, cuando ya varios de comunicación estadounidenses habían publicado esta información sobre la pareja de Robinson, que “el movimiento transgénero sea clasificado como un movimiento terrorista”.

Los padres del sospechoso son republicanos registrados, y el Robinson se crió en los alrededores de St. George, Utah, una ciudad conservadora de rápido crecimiento cuyo paisaje se define por formaciones rocosas rojizas y esbeltas torres blancas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Fotos de su infancia muestran a su familia llevándolo a él y a sus hermanos de excursión para disparar armas y ver exhibiciones de armas.

Los registros electorales muestran que Robinson no estaba afiliado a ningún partido político.

Las únicas pistas sobre su ideología o creencias que se han hecho públicas en la investigación son grabados en balas sin disparar halladas en el rifle utilizado para matar a Kirk, que contenían una mezcla de memes de internet y referencias a videojuegos. Un grabado decía: “¡Eh, fascista! ¡Atrapado!”.

Robinson y su pareja vivían en un soleado complejo de apartamentos de estuco en el lado sur de St. George, donde residen principalmente estudiantes universitarios, veinteañeros y familias jóvenes.

Los vecinos dijeron que ambos mantenían un perfil bajo y rara vez se los veía al aire libre. Un vecino que vivía junto a ellos comentó que a veces los oía a través de la pared, jugando a lo que parecían videojuegos.

El sospechoso tiene dos hermanos menores, y sus padres llevan unos 25 años casados, según publicaciones en redes sociales. La actividad en línea de la madre de Robinson refleja una familia activa que tomaba vacaciones a Disneyland, Hawái, el Caribe y Alaska.

