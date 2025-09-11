UNA PERSONA PIERDE LA VIDA EN UN CHOQUE ENTRE CAMIONETA Y CAMIÓN , KM 249 DE LA AUTOVIA ARTIGAS

Una camioneta intentó sobrepasar a un camión y terminó en un fatal vuelco.

En horas de esta tarde, aproximadamente las 17:30., personal policial constató un siniestro vial ocurrido en el km 249 y ½ de la Autovía Artigas. El conductor de una camioneta Toyota circulaba en sentido Sur-Norte, al intentar sobrepasar a un camión por la derecha, tomó contacto con su lateral, por lo que la camioneta se atravesó delante del camión, produciéndose una segunda colisión entre los vehículos. Como resultado, fue el vuelco de la camioneta en el cantero central.

Las causas del siniestro se encuentran en investigación para su esclarecimiento.

Se hizo presente en el lugar personal del 107, los que constataron que el conductor de la camioneta no presentaba signos vitales.

Fuentes policiales del departamento Concordia, dieron a conocer que el hombre fallecido es Jorge Adolfo Tito, de 72 años, y con domicilio en Villa Adela, Concordia.

Se comunicó el hecho a la agente fiscal en turno, Dra. Montangie, quien dispuso las actuaciones de rigor. (Jef. Deptal. Cdia.)