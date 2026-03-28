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El presidente afirma que la ausencia de la OTAN en las negociaciones con Irán le costó caro a Estados Unidos.

El presidente Donald Trump dio a entender el viernes que se está alejando de la guerra con Irán tras las aparentes negociaciones positivas de esta semana y la captura del líder venezolano Nicolás Maduro por parte de su administración, diciendo: “Cuba es el siguiente”.

Durante su intervención en Florida , en la Cumbre del Instituto de la Iniciativa de Inversión Futura (FII, por sus siglas en inglés) celebrada en el Foro Faena de Miami Beach, Trump afirmó que, si bien hizo campaña prometiendo la paz a través de la fuerza, a veces la fuerza es necesaria.

«Y Cuba es la siguiente, por cierto. Pero hagan como si no lo hubiera dicho», dijo Trump. «Por favor, por favor, por favor, medios de comunicación, ignoren esa declaración. Muchas gracias. Cuba es la siguiente».