Troncoso: «El Fonid no existe más»

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, verbalizó este lunes lo que quizás muchos no quisieran escuchar: aseguró que la Nación no garantiza más el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) a maestros y profesores por lo cual su continuidad es incierta. En febrero, el gobernador Rogelio Frigerio tomó la decisión de abonarlo con recursos provinciales, y lo hará por planilla complementaria una vez que concluya el cronograma de pagos. Pero más adelante no hay certezas.

«Estamos en un contexto de tanta imprevisibilidad que vamos día a día. Para nosotros, la política es un día a día. Argentina es un día a día. El Gobernador tomó la decisión de hacerse cargo este mes del Fonid. Pareciera ser que por la decisión intempestiva del Gobierno nacional, el Fonid no existe más. Cesó en diciembre. Y lo que adeuda el Gobierno nacional son tres meses. El Fonid como Fonid no existe más», aseguró Troncoso durante una rueda de prensa que ofreció en Casa de Gobierno junto a la presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese.

El Fonid -que representa para la docencia entrerriana un 10% del salario- tiene una larga historia. Empezó a escribirse el 2 de abril de 1997, cuando la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) instaló la Carpa Blanca frente al Congreso para reclamar una ley que financiara mejoras salariales.

Por entonces gobernaba Carlos Menem, y su ministra de Educación era Susana Decibe.

A fines de 1998, el Congreso Nacional creó un impuesto que gravaría con el uno por ciento anual a los autos, aviones y embarcaciones. La idea era destinar esa recaudación a un aumento de los salarios docentes. Pero la iniciativa fue un fracaso: el Gobierno no logró recaudar los 660 millones necesarios para asignarles a los maestros un aumento mensual de 60 pesos.

Este revés y la larga permanencia de la Carpa frente al Congreso fueron en parte los motivos que llevaron a Decibe a renunciar a su cargo, sin haber logrado superar el conflicto.

El 30 de diciembre de 1999 el conflicto por el financiamiento del Fondo pareció llegar a un final. Veinte días después de asumir la presidencia, Fernando de la Rúa logró la aprobación de una ley que garantizaba el incentivo docente con fondos del Tesoro Nacional para el período 2000-2001.

Ese mismo día, después de 1.003 días —dos años y nueve meses— de protesta, la Carpa fue desmantelada por maestros que se habían turnado para ayunar, artistas y otras personas que durante esos meses se solidarizaron con la lucha de los maestros.

El Incentivo fue uno de los logros que consiguieron arrancarle los docentes al gobierno de Carlos Menem en 1999, tras la instalación de la carpa blanca frente a la Plaza de los Dos Congresos, que duró mil días. Aquel beneficio se pensó por un plazo de cinco años, pero todavía subsiste. Cada vez que vencía su vigencia, los sindicatos docentes conseguían una prórroga.

Ahora, con la administración de Javier Milei, esa posibilidad no se dio.

En una breve declaración al programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7, el ministro Troncoso amplió: «Lo del Fonid no depende de nosotros, pero atento a lo que está haciendo el Gobierno nacional, tenemos que interpretar que el Fonid no existe más. Es una realidad. Nosotros tenemos que gobernar sobre la realidad, no sobre lo ideal. Y lo fáctico es que el Fonid no existe más. Hay que hablar con el Gobierno nacional para saber qué hacer. Pero la realidad es que no existe más».

El ministro político habló también de la infraestructura escolar y planteó: «Todos los problemas de infraestructura que aparecen en las escuelas son problemas que se acarrean hace 20 años y nosotros, en 60 días de gestión, estamos intentando hacernos cargo de todo, sin un peso, con un contexto económico adverso, y le estamos poniendo el cuerpo».

Luego, se refirió al pago que este lunes cumplió la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y planteó hacia futuro la posibilidad de descontar los días de paro. «Las cuestiones de democracia sindical las tenemos que garantizar. Tenemos que respetar la no injerencia del Estado en la vida interna de los gremios. Si un gremio adhiere a un paro en adhesión a lo resuelto por una entidad de tercer grado, no lo podemos impedir. Ahora bien, y a esto lo digo como abogado laboralista: el derecho de huelga se respeta, está reconocido constitucionalimente, está consagrado por tratados internacionales de derechos humanos. Pero también hay que apelar a la racionalidad y a la razonabilidad de la huelga, y del uso de esa herramienta por parte del sector gremial. Nosotros entendemos que la huelga es la última ratio -afirmó Troncoso-. La huelga tiene sentido cuando se agotaron muchas instancias antes de llegar a la huelga. No es el caso. Lo hemos charlado con la conducción de Agmer, que ha dicho que el paro es contra el Gobierno nacional . Pero tenemos que decir que el paro no puede ser nunca jamás una herramienta extorsiva. El paro busca reclamar sobre una situación concreta, puntual y recomponer algún rubro salarial. Pero entendemos que el paro debe tener alguna limitación, Los paros utilizados con esa racionalidad, extorsivos hacia futuro, estamos analizando seriamente descontar el día de ahora en más. Y quiero ser claro con esto. Nosotros tenemos sobre las espaldas el difícil rol de gobernar en un Estado complejo. Y necesitamos que todos pongan su granito de arena. Estamos llevando a la mesa de negociación salarial una propuesta casi inaudita en este contexto, 18% sobre la base de enero, con aumento de movilidad. El Gobernador, con muchisimo esfuerzo, se ha hecho cargo del Fonid, de la conectividad. Esto tiene que ser puesto en valor, considerado. No podemos tener a los chicos de rehenes».

El Gobierno se sentará a la mesa de negociación con los sindicatos docentes este miércoles, a las 10. «Tenemos expectativa de llegar a un acuerdo -auguró el ministro-. No depende solo de nosotros. El tango se baila de a dos. Pero nosotros tenemos la decisión política de llegar a un acuerdo. El Gobernador está absolutamente comprometido con el sistema educativo. Hemos generado un aumento en el mes de enero sobre la base de diciembre, cuando hacía años que no se daban aumentos en enero. Estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios y necesitamos apelar a la racionalidad para poder seguir con este ciclo lectivo y cumplir con los 190 días»