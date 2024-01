SINVERGÜENZAS!! En una primera tanda, suspenderán a los que viajaron al exterior en cruceros y avión, alrededor de 30 mil personas.

Compartir esta información

Corresponde al dinero que percibieron unos 30 mil inscriptos, que viajaron al exterior en cruceros y aviones. El gobierno de Milei eliminará esos pagos esta semana o la próxima.

El Gobierno de Javier Milei suspenderá en el transcurso de esta semana o la próxima a los beneficiarios del programa #Potenciar Trabajo que viajaron al exterior en aviones y cruceros, entre otros medios de transporte.

Se trata de una medida que había sido solicitada en octubre pasado por el fiscal federal Guillermo Marijuán, que tras una investigación preliminar detectó que 159.919 beneficiarios del principal programa socioproductivo de la ahora Secretaría de Desarrollo Social llevaron adelante viajes de lujo al exterior desde 2020. Según se pudo saber , en una primera barrida se suspenderá a los que viajaron al exterior en cruceros y avión, alrededor de 30 mil personas.

Pese a estos datos aportados por el fiscal, la gestión de Alberto Fernández no había avanzado con la suspensión provisoria de estos beneficiarios y tras su ingreso a la Casa Rosada, no estaba del todo claro cuál sería la postura de la gestión de Milei.Se pudo saber tambien que el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello ya tiene el listado de beneficiarios irregulares e iniciará un proceso de baja del sistema.

El Potenciar Trabajo es una iniciativa a través de la que una persona en situación de vulnerabilidad reciba la mitad de un Salario Mínimo, Vital y Móvil a cambio de una contraprestación laboral/comunitaria de cuatro horas o terminar los estudios. En diciembre ese monto trepó a $78 mil. Si se tiene en cuenta que la denuncia de Marijuán fue en octubre de 2023, y que para ese entonces los 30 mil beneficiarios del programa que viajaron en crucero y aviones percibían $66 mil por sus tareas, el Estado les giró a estas personas en situación irregular durante ese mes y noviembre unos $3.945.876.000. Dinero que podrían haberlo cobrado personas que efectivamente sí lo necesitaban.

El Gobierno dará de baja a los beneficiarios del Potenciar Trabajo que hicieron viajes de lujo al exterior. (Foto: AFP/Luis Robayo).

De hecho en la investigación preliminar que deriva en la causa judicial, el fiscal señala que es “incompatible con el requisito de alta vulnerabilidad económica exigida por el Programa”.

De acuerdo con los datos de la denuncia del fiscal, desde 2020, 817 personas utilizaron cruceros; 29.076 avión y 83.974 embarcaciones; entre otros, mientras que respecto a la duración de los viajes registrados desde 2020, surge que 19.858 duraron entre 21 y 30 días; 14.823 entre 31 y 50 días; y 21.911 más de 51 días”, detalla el informe judicial.

Las salidas por vía aérea, 20.832 se realizaron por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza; 6.595 por el Aeroparque Jorge Newbery, y 1.649 desde otros aeropuertos del país.

A este grupo de beneficiarios del Potenciar Trabajo se le suman unos 4588 inscriptos en la iniciativa que fueron dados de baja luego de detectar que también eran empleados del sector público. Esta situación se detectó en Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz.

Viajes a Egipto y beneficiarios radicados en el exterior, en la mira

TN accedió a datos que revelan que algunos de los beneficiarios viajaron a Egipto, Alemania y otros países de Europa, y que existen integrantes del programa que figuran como empleados de la provincia de Buenos Aires e incluso uno de ellos, sería, a su vez, modelo.

Uno de estos es el de Gabriela FF, cuyo apellido este medio se reserva, beneficiaria del Potenciar Trabajo que entre noviembre y diciembre de 2022 salió del país en AIR France. De acuerdo con una de sus publicaciones en redes, el 3 de noviembre de 2022 se encontraba en el aeropuerto de Ámsterdam y luego visitó países como Egipto.

Una de las beneficiarias del Potenciar Trabajo que viajó a Egipto. Foto: Facebook.

En diálogo con un cronista televisivo, Gabriela acepta haber viajado a Europa el año pasado y asegura que se debe a que en paralelo a su trabajo realizó ventas para una empresa de nutrición y cosmética que la invitó con todo pago al Viejo Continente. “Tengo mi monotributo social, no llego a un sueldo mínimo, cuando ingresé al Potenciar Trabajo no tenía trabajo, luego conseguí esto”, asegura la mujer que vive en Ezpeleta y dice que no está en relación de dependencia, sino que se trata de una “relación laboral independiente”.

Otra de las mencionadas en la lista de beneficiarios del Potenciar Trabajo que viajaron al exterior es Azul MF, que este medio comprobó que en octubre del año pasado visitó Alemania a través de Air France. Según declaró, como actividad principal se dedica a la enseñanza artística y no está claro qué trabajo realizaba en el marco de este programa. Este medio intentó comunicarse con Azul, pero no obtuvo respuesta.

En el Gobierno tampoco descartan que entre los beneficiaros del Potenciar Trabajo haya personas que viven en el extranjero, o que luego de haberse convertido en integrantes del programa nunca dieron aviso de su nuevo estado de situación. Un caso es el de una persona de nombre Jeres, que actualmente vive en España y de hecho lo hace desde hace años.

Este medio descubrió que Araceli, otras de las que figura haber realizado visitas al exterior, viajó entre noviembre y diciembre de 2022 mediante Iberia. Al momento de realizar ese viaje, la mujer trabajaba para la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y además cumplía funciones para la Asociación Civil Social y Deportiva San Sebastián.

FUENTE : TN