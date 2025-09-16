EI Diputado ProvinciaI visitó el programa JUGO DE NARANJA, por Radio Pop Concordia 93.1, conducido por Fabián Bustamante. Comenzando Ia entrevista, por el presente de Ia gestión deI dirigente concordiense, y su función de oposición en Ia cámara baja de Ia Provincia, Ie consultamos:

¿Qué nivel de preparación poseen los dirigentes como para verdaderamente, hacer aportes, acompañar o marcar defectos? ¿Están dispuestos hacer una oposición constructiva?

Sí, por supuesto. Nosotros, tanto a nivel local como a nivel provincial, transitamos el primer año y medio de gestión siempre aportando, en el caso mío, desde la transición en la municipalidad brindando toda la información, trabajando con nuestros equipos, una transición que fue resaltada hasta nivel nacional, nunca pusimos palos en la rueda. A nivel provincia hemos acompañado con leyes de emergencia que le habilita acortar un montón de caminos en lo administrativo, siempre para darle celeridad y que no haya ninguna excusa, es decir, tanto a nivel local como a nivel provincial nadie puede decir absolutamente nada que el peronismo puso alguna traba o complicó el camino de la gestión.

Resultados 2023:

¿EI hecho de haber subestimado lo político por sobre la gestión, allanó el camino de quienes eran en ese momento candidatos opositores? Como el caso de Frigerio y Azcue.

Así es la realidad, siempre nos ubicamos en los errores de los otros, y nosotros, en lo político tuvimos errores propios. A eso me refiero. Yo estaba embanderado en un proyecto provincial, después de haber recorrido la provincia, llevando el plan de obras más importante en la historia de Entre Ríos con Bordet, gestionando en ENOHSA, los llevamos entre el 2019 y el 2023. Si recorres cada pueblo de la provincia, hoy cuentan con el 100% de agua y cloacas.

Gestión actual deI Intendente:

RE: AI Intendente Azcue Ie pasa Io que me pasaría a mi si me decís, “hacete cargo de la radio, hay un montón de situaciones que no estoy preparado para administrar, hay un sinfín de situaciones complejas que iban a suceder en un contexto tan adverso. Después de tantos anuncios, de tantas reuniones con diferentes instituciones, ya deberías tener una radiografía y por supuesto auto convencerse que Concordia es una ciudad que no tiene techo para crecer, no se puede negar que hay una política nacional que desconoce a los gobiernos subnacionales o provinciales y municipales entonces tenés que saber a qué te enfrentas con esa situación.

RE: Es simple Io que ha pasado “se arrancó con un modelo de gestión, con una forma de gobernar y después, se orientó la gestión con una definición política de abrazarse al gobierno de Milei, y ahí se terminó, no hay punto de encuentro”.

EIecciones Legislativas 2025

¿Qué crees que le puede aportar de positivo y negativo a la provincia una alianza eIectoraI, que como dice el dirigente Rotman, “…no se puede gobernar con gente que piense tan distinto”

RE: El pueblo cuando va a votar en las elecciones de medio término vota a favor o en contra del gobierno, siempre plebiscita Ia gestión, nosotros llevamos referentes capacitados los mejores que tenemos hoy en el peronismo con experiencia. En frente, “no se sabe quiénes son, es decir, se sabe quiénes son por ejemplo el caso de Venegas Lynch, su historia y lo que piensa de la economía, de la política y no es nada bueno para Entre Ríos, una persona que te dice que hay que privatizar Ia Represa de Salto Grande, “…no es por falta de conocimiento si vos ves la historia que fue el padre, que fue el abuelo sus dichos, sus dichos son coherentes.

