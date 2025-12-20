Santa Ana, Entre Ríos — Ejemplo de desarrollo turístico inclusivo

WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Cuando se quiere, se puede. Y en Santa Ana lo demostramos de nuevo. Playa 52 — uno de los rincones naturales más hermosos a orillas del Lago Salto Grande, elegido por familias y turistas que buscan descanso y contacto con la naturaleza — sigue creciendo y mejorando para todos quienes la visitan.

✨ Novedades que marcan la diferencia:

▪️ Bajadas de madera accesibles diseñadas cuidadosamente para facilitar el ingreso al sector de playa.

▪️ Sillas anfibias disponibles para quienes lo necesiten, permitiendo el acceso al agua con comodidad y seguridad (¡un paso enorme hacia la inclusión!).

▪️ Bancos con mesas y nuevas sombrillas, que transforman cada visita en un momento más placentero y confortable.

En Santa Ana se entiende que el turismo es un derecho para todos, y estas mejoras no solo embellecen el balneario, sino que lo convierten en un destino más seguro, cómodo y hospitalario para personas de todas las edades y condiciones.

Playa 52 no solo ofrece paisajes espectaculares y tranquilidad para familias, también se afirma como un ejemplo de desarrollo turístico local que piensa en la accesibilidad real de cada visitante.

Seguramente Santa Ana será cada vez más placentera, inclusiva y memorable!