NUEVO AUMENTO DEL COMBUSTIBLE EN ARGENTINA: 8 CLAVES PARA AHORRAR NAFTA EN CIUDAD Y RUTA

Te vamos a dar 8 consejos para ahorrar nafta, pero antes es importante identificar cuándo el auto consume más nafta: cuando manejamos en la ciudad. Entonces, te adelantamos que la clave para ahorrar nafta es usar a conciencia la caja de cambios y el pedal del acelerador.

Como sabemos que el consumo de combustible es un dato clave a la hora de evaluar un auto para su compra, te sugerimos que revises las pruebas que hicimos de todos los 0km de Argentina, en las cuales te contamos cuánta nafta consumen en ciudad, ruta y en ciclo mixto.

Armá un trayecto óptimo de viaje

Atrás quedaron los GPS con mapas que no tenían monitoreo del tránsito en vivo. Hoy, Google Maps o Waze (te dejamos el link para que la descargues) son grandes aliados a la hora de hacer trayectos que nos lleven el menor tiempo y distancias posibles, y por ende, un menor consumo de combustible.

Antes de prender el motor (es clave que no esté girando mientras estamos quietos buscando en el celu para no gastar de más), indicá la dirección a donde querés ir y habilitá las notificaciones sonoras para no pasarte ninguna indicación y gastar de más.

Pasar bien los cambios ayuda a ahorrar nafta

Este punto es crítico la hora de saber cómo ahorrar nafta en ruta o en ciudad. Es que pasar los cambios con el auto enroscado o a vueltas muy altas hará que el consumo se dispare y tengas que ir a la estación de servicio antes de lo debido. También, claro está, desembolsar más dinero para llenar el tanque.

Escuchá el motor, y no dejes que suene más fuerte de lo normal, por lo que deberás pasar los cambios a partir de las 2.000 rpm, y no a las 3.000 o 3.500 vueltas, como muchos hacen. Así, no solo vas a ahorrar combustible (en este caso en particular, nafta), sino que además evitarás una sobrecarga del motor, y por ende, evitar una visita al taller mecánico antes de tiempo.

La primera, solo para el primer metro

Toda caja de cambios, ya sea manual o automática, tiene a la primera y segunda marcha como las que “hacen fuerza” para mover el auto. O sea, que son las que más combustible consumen para poder mover la tonelada o tonelada y media que pesa tu vehículo.

Es clave, entonces, que la primera marcha (que tiene un rango de vueltas más corto que el resto), sirva para mover el auto apenas el primer metro, y en seguida, conectes la segunda marcha. Así evitarás que en primera el motor supere las 3.000 rpm (algo que es muy fácil que pase), y optimices el consumo de nafta. Te sugerimos pasar de segunda a tercera sin superar las 2.500 rpm

Revisá la presión de los neumáticos

Siguiendo con los puntos a mejorar en la conducción en ciudad para saber cómo ahorrar nafta, tenés que saber que la presión de las gomas es importantísimo para economizar.

¿Por qué? Porque un neumático desinflado tiene una “pisada” más ancha sobre el asfalto, lo que hará que el auto esté más agarrado al suelo y por ende, gaste más nafta.

Si alguna vez anduviste en bicicleta, seguro que notaste cuando los neumáticos estaban desinflados porque la fuerza que hacías para avanzar era mucho mayor a la normal cuando estaban inflados. Eso mismo pasa con tu motor: necesita mucho más combustible para mover el auto.

Chequeá la presión de los neumáticos una vez por semana o cada 10 días con la ayuda de un manómetro. Recordá que la presión adecuada de tus neumáticos se encuentra en el Manual de Usuario, o en impresa sobre el marco interno de la puerta de tu auto, generalmente del lado del conductor. Te damos más detalles sobre cómo cuidarlos y alargar su vida útil en esta nota.

Transportá lo justo y necesario

Un auto no consume lo mismo cuando es ocupado tan solo por una persona, que si lleva a dos, tres o cinco. Ni hablar si además llevás equipaje por un viaje.

Si estás solo en el auto, vaciá el baúl de cosas que no sean imprescindibles y liberá el interior de heladeras portátiles, juguetes de los chicos u otros objetos. Eso además ayudará a ganar mayor seguridad, dado que si algo queda suelto en el piso del habitáculo puede que se desplace hasta detrás de los pedales y no logres hacer suficiente presión sobre el pedal de freno. Lo que terminará con muy malas consecuencias.

Apagá el motor si no lo usás

Muchos autos modernos, como el Chevrolet Cruze nacional, ya cuentan con sistema Stop&Start, que apagan el motor cuando se encuentra quieto y no estamos pisando el pedal de embrague ni acelerador.

Eso es para ahorrar combustible. Si no tenés este sistema, no te sugerimos tratar de emularlo, porque el motor no está preparado para eso, y en cada arranque consumirá más de lo normal.

Pero sí te recomendamos que apagues el motor cuando sepas que tu parate será mayor a la espera de un semáforo, por ejemplo si pasás a buscar a alguien. Además de gastar menos, vas a contaminar menos el aire. ¡Una yapa!

Mantené una velocidad constante

Esto es difícil lograrlo en ciudad por el espeso tráfico. Pero si estás en una avenida despejada, mantené el auto a 50 km/h y no consumirá mucho. Es decir, evitarás gastar unos cuantos litros de combustible con el transcurso del tiempo y los kilómetros.

Sí este punto aplica en rutas. Si la máxima es 120 km/h y está despejada podés circular a 115 km/h y dejar el control de velocidad crucero conectado para que el sistema mantenga esa marcha de manera continua. Recordá de poner la velocidad más alta de la caja, o sea, si tenés una caja manual de sexta, usá esa marcha.

Si no tenés cruise control, evitá la tentación de pisar el acelerador y mantené la marcha constante. La velocidad sale caro, recordalo.

Sacá provecho de la caja

En ruta como en ciudad también podés sacarle el jugo a la bondades de una transmisión. Es que cuando circulamos en una marcha y se deja de acelerar, el motor va disminuyendo las revoluciones pero no consume combustible, ya que la inyección se corta por completo. En cambio, si dejás el punto muerto, el motor trabajará en ralentí y, a pesar que no «cabeceará» al no acelerarlo cuando se disminuyan las rpm, no se logrará ningún ahorro de nafta o diésel. Esta maniobra es óptima en declives o antes de llegar a una esquina. Tené en cuenta que en punto muerto no tenés control del auto. Dejálo solo para cuando frenes en los semáforos…

Un último consejo para ahorrar combustible

Ahora que ya sabés cómo ahorrar en cualquier combustible, te sugerimos que chequees las pruebas de manejo que también hacemos en canal de YouTube de Auto Test a los últimos modelos a la venta, y en particular, los registros que obtuvimos de consumo de combustible. Es que probamos los autos en la calle, ruta y autopista, y los números que encontramos siempre son distintos a los informados por la casa matriz.

Esto es porque varían mucho las pruebas de cada fabricante con las nuestras, dado que ellas obtienen esos registros en pruebas sobre rodillos o en condiciones perfectas de marcha. Muy diferente al contexto en el que nos encontramos todos.

