Misiones | Hallaron el cuerpo sin vida de una chica de 13 años que había desaparecido mientras nadaba en el río Paraná

Tras intensos rastrillajes en aguas del Paraná, la Prefectura Naval Argentina confirmó en la tarde de este domingo el hallazgo del cuerpo sin vida de Ludmila Michelle Olivera, una adolescente de 13 años que había desaparecido mientras nadaba en la ribera del barrio Horacio Quiroga de Garupá.

El hallazgo se puso en conocimiento de la Justicia a través del juez interviniente, quien dispuso las diligencias correspondientes. En el lugar trabajaron el médico policial, personal de la División Criminalística, efectivos de la Prefectura Naval y del Cuerpo de Bomberos de la Policía.

La joven, que estaba con su familia, había ingresó a nadar a la altura de la costera acceso sur y calle San Ignacio de la localidad misionera de Garupá, y despareció de la superficie, según denunció su madre.

De inmediato, efectivos de la Comisaría Quinta y de la Unidad Regional X iniciaron un operativo de rastrillaje junto a divisiones especiales de la fuerza, con apoyo de Prefectura Naval Argentina, quienes tras trabajar intensamente en el área, localizaron el cuerpo sin vida de la adolescente.