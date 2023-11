Milei confirma la estrategia Bolsonaro y anuncia que no aceptará el resultado si pierde

Compartir esta información

El libertario dijo además que las elecciones generales tuvieron irregularidades que “ponen en duda el resultado”.

Javier Milei anunció que no aceptará el resultado si pierde el ballotage contra Sergio Massa y puso en duda el resultado de las elecciones generales porque dijo que “no fueron limpias”.

Se anticipó que los libertarios de Milei salieron a instalar con fuerza la idea de un “fraude electoral” como hicieron en su momento Donald Trump y Jair Bolsonaro, y generaron un choque con el PRO de Mauricio Macri y Patricia Bullrich donde no quieren saber nada con ir a un posible conflicto institucional.

En una entrevista con el peruano de ultraderecha Jaime Bayly, Milei dijo que “las elecciones del 22 de octubre no fueron limpias”. “Hubo irregularidades de semejante tamaño que ponen en duda el resultado”, dijo.

En referencia al ballotage, dio dos definiciones con segundos de diferencia que se contradicen por completo. Primero dijo que no puede reclamar una elección en “escritorio” si no puede fiscalizar bien.

“Si no estamos en condiciones de cuidar los votos como corresponde, entonces no seríamos ganadores de las elecciones. Si tengo que ir a resolver una elección en un escritorio, quiere decir que no lo hice bien”, dijo.

Sin embargo, después dijo que no aceptará el resultado si pierde, guiado de manera notoria por una pregunta del peruano que le dijo si aceptaría el resultado de una elección “controlada por La Cámpora y Máximo Kirchner”.

“No lo podés aceptar, pero ¿qué otras alternativas tenés?”, dijo Milei. “El poder electoral está muy influenciado por el poder político, quien cuenta los votos es el que lo controla todo”, dijo.

