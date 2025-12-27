WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Secuestran vehículos de alta gama, embarcaciones y dinero en allanamientos simultáneos. Las líneas investigativas apuntan en potencial a conexiones políticas en Concordia y la región, con más ramificaciones delictivas por salir a la luz.

La División Investigaciones de la Jefatura Departamental Concordia, en coordinación con Prefectura Naval Argentina – Delegación Concordia, llevó adelante este viernes una serie de cuatro allanamientos simultáneos en el marco de una causa por presunta infracción al Artículo 303 del Código Penal: lavado de activos.

Los procedimientos alcanzaron dos viviendas vinculadas a un hombre de apellido Carniel: una ubicada sobre calle Ramírez, entre Alvear y Laprida, y otra en una propiedad sobre el Lago de Salto Grande, en la isla Salvatore. Los restantes operativos se desarrollaron en domicilios atribuidos a un sujeto de apellido Centurión: uno en D. P. Garat y Batalla de Cepeda, y otro en una vivienda de un barrio privado de la zona del lago.

Las medidas sobre Centurión —a quien algunos conocen por “el paraguayo”— generaron gran impacto en el ámbito judicial, ya que sería padre de un empleado de fiscalía y de un secretario de la justicia civil concordiense.

El origen de la pesquisa se remonta a hace aproximadamente cuatro años, cuando Prefectura Naval inició una investigación por presunta comercialización ilegal de divisas entre Argentina y Uruguay, en la que estarían involucrados Carniel y Centurión. Paralelamente, en 2023 la Policía de Entre Ríos desarrolló otra investigación luego del secuestro en Concordia de camionetas de alta gama que habrían sido robadas en otras provincias y luego comercializadas en la ciudad.

Bajo directivas de la Fiscalía Federal a cargo de la Dra. Josefina Minatta, ambas líneas confluyeron en una sospecha mayor: la posible existencia de una organización dedicada al ingreso, comercialización y posterior blanqueo de dinero proveniente de vehículos robados y operaciones cambiarias irregulares.

Aunque se mantiene un hermetismo estricto, trascendió que la investigación podría estar revelando conexiones insospechadas con maniobras de lavado de activos vinculadas en potencial a actores políticos de Concordia y la región. Incluso, habría más casos de público conocimiento que aún no trascendieron por encontrarse en plena etapa investigativa, lo que podría derivar en nuevas imputaciones.

El éxito operativo que llevan adelante el ministro Luis Roncaglia, el Comisario Rossatelli y los fiscales intervinientes se evidencia en los resultados alcanzados hasta el momento. También se destaca el trabajo de las áreas de investigaciones policiales, que ya manejan con precisión el análisis de los teléfonos celulares incautados, clave para reconstruir la red económica y personal que se investiga.

Las pesquisas en curso podrían dejar al descubierto sorprendentes ramificaciones delictivas en una ciudad que durante años fue conocida como la “Chicago de Entre Ríos”. Si las hipótesis se confirman, lo revelado hasta ahora sería apenas la punta del iceberg.

En Concordia muchos anticipan que este caso recién comienza… y que lo peor aún está por contarse.