WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Barrios privados, vistas de ensueño, lujos, yate y 2 hijos empleados en tribunales. La trama tras los allanamientos por lavado de activos

Lo que para los vecinos de los allanados resultó seguramente una sorpresa, que vino a alterar las rutinas en el muy caluroso viernes posterior a la Navidad, para las fuerzas de seguridad y la Justicia fue un capítulo más, planificado al detalle, como parte de una trama investigativa que comenzó hace mucho.

Para la Policía de Concordia y la Justicia provincial, el primer precedente tuvo lugar aproximadamente dos años atrás, cuando allanaron a Juan Carniel. “Empezamos a encontrar camionetas allá, en el lago, en una casa de fin de semana. Eran vehículos con pedido de secuestro desde Buenos Aires. Por entonces, se abrió una causa”, recordó un oficial .

Los investigadores notaron que Carniel acumulaba departamentos, casas, lanchas, yates, cuatriciclos y viajaba hacia variados destinos, sin que registrara actividad alguna que justificara tamaño patrimonio, por lo que la sospecha acerca del lavado activo cobró fuerza.

Aparecieron indicios claros de la existencia de una organización dedicada al robo de camionetas de alta gama en Provincia de Buenos Aires, a las que luego se les falseaba la documentación y finalmente se las vendía en Entre Ríos.

Mientras la Justicia provincial y la policía entrerriana avanzaba en la recolección de datos, por una vía paralela, la Justicia Federal y la Prefectura Naval Argentina hacían lo propio, aunque concentrándose en Manuel Centurión, casado con una hermana de Carniel, y en su entorno familiar, que incluye dos hijos empleados en la Justicia. Uno es secretario de una Fiscal de Concordia y el otro se desempeña en un juzgado civil.

La orden de allanamiento llegó finalmente desde el Juzgado Federal 1 de Concepción del Uruguay e incluyó al menos cuatro lugares diferentes. Los uniformados que participaron de los operativos se vieron impactados por el lujo de las residencias, con vistas de ensueño, además de los numerosos bienes de altísimo valor; entre ellos, un yate.

En la casa de fin de semana de Juan Antonio Carniel, de 63 años de edad, además de la embarcación encontraron autopartes de camionetas de alta gama. “Parecía un desarmadero de lujo”, dijo uno los efectivos policiales. Había también un cuatriciclo y dos Toyotas nuevas, con las patentes a nombre de Carniel, pero que tenían pedido de secuestro, lo que abona la hipótesis investigativa sobre la existencia de la banda que robaba esa clase de vehículos.

En el caso de Manuel Centurión, el otro allanado, se le atribuye la venta ilegal de divisas. El despliegue de las fuerzas de seguridad se llevó a cabo en pleno Las Garzas, un lujoso barrio privado, donde se le secuestró una camioneta RAM y un auto, y también dólares, diferentes monedas. También fue allanada una casa de Centurión en el centro de Concordia.

El raid policial, mientras la capital del citrus soportaba temperaturas extremas, incluyó estas direcciones: Ramírez 335; Damián P. Garat 1560; Complejo Las Garzas e Isla Salvatore, en zona del Lago Salto Grande.

Fuente: El Entre Ríos.