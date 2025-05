La contundente frase de Franco Colapinto tras quedar eliminado en la Q1 del GP de Mónaco

Los coches de Alpine tuvieron problemas en la sesión de clasificación y quedaron en al parte baja de la grilla

Franco Colapinto tuvo un convulsionado día sábado en el Gran Premio de Mónaco. Después de finalizar en el último lugar de la FP3 con un tiempo de 1.12.851, a una distancia de 0.657 segundos de Pierre Gasly, y estar bajo investigación por una supuesta infracción al realizar un adelantamiento con bandera roja, el argentino quedó eliminado en la Q1 en la sesión de clasificación y largará en el 18° lugar de cara a la carrera. Su compañero de Alpine partirá un puesto por delante. “El auto no se siente bien y no da mucha confianza”, fue la contundente frase del argentino.

La escudería francesa no está en su mejor fin de semana y ambos pilotos quedaron en la parte baja de la parrilla. Colapinto marcó el tiempo más bajo con un registro de 1.12.597, a una distancia de 0.603 de su compañero francés. Vale recordar que el argentino subió dos ubicaciones de cara a la grilla por las penalizaciones de Oliver Bearman y Lance Stroll. Gasly saldrá decimoséptimo. Vale destacar que ambos Alpine comenzaron la tanda rodando con la gama de neumáticos medios, mientras que en el último stint pusieron los blandos.

“Me fui acercando, creo que con la goma media si seguía haciendo vueltas iba a mejorar más todavía. No estaba el modo de motor, tenía mucha nafta e hice casi el mismo tiempo que con la goma blanda. Cada vez que pongo la goma blanda me voy para atrás y no entiendo por qué. La sobrecaliento mucho y es muy difícil en tracción. El auto no tracciona, no salgo de las curvas lentas y se siente muy duro cuando voy por arriba de un piano o de un bache. Siempre el auto se empieza a descolocar y sigue saltando y saltando. En vez de pasarlo bien, sigue y sigue”, explicó Colapinto en la rueda de prensa.

A su vez, hizo hincapié en los problemas de conducción que tiene el monoplaza A525: “Perdemos mucho grip en curvas lentas. Se siente rígido como si la goma de adelante no mordiera la mitad de curva. Después cuando acelero es como que la goma de atrás está en el aire. Con la goma media me sentí mucho más cómodo, pero no fue una vuelta limpia con la media. Hice el mismo tiempo con la blanda, así que algo raro hay. Hay que entender un poco más el auto. Entender un poco más qué podemos mejorar, porque creo que los dos autos están complicados”.

Respecto a los problemas que tuvo con el compuesto más blando del fin de semana en el Principado, comentó: “Me fui sintiendo mejor. Creo que hoy di un saltito, pero igual seguía estando lejos con la goma blanda. Es como que no le termino de agarrar la mano, no sé bien a qué. De mitad de vuelta en adelante, la sobrecaliento y después de la curva cinco no tengo nada de grip atrás. El auto no se siente bien y no da mucha confianza. A trabajar, pero creo que no está siendo ni nuestro circuito ni nuestro finde”.

“El blando espero no verlo nunca más. Por suerte tenemos medios y duros, veremos qué hacemos. Todo el fin de semana me sentí un poco complicado y un poco lejos de Pierre. Cada vez que pongo esa goma blanda me siento incómodo, sin confianza. Se sobrecalienta la goma de atrás y no puedo controlar la tracción. No estoy cómodo con el auto. A entender hoy a la noche, ver un poco de data y tratar de ver qué podemos mejorar. Cambiamos muchas cosas en los dos autos y no encontramos el rumbo”, completó el argentino.

Colapinto venía completando un trabajo progresivo en el circuito callejero del Principado. Durante la FP1, el pilarense completó un trabajo de reconocimiento de pista para ganar confianza, además de que rodó gran parte de la sesión con neumáticos duros para probar el ritmo de carrera. Allí, con un total de 32 vueltas, quedó decimonoveno y su mejor registro fue de 1:13.820. Su compañero, Pierre Gasly, finalizó octavo y le sacó una diferencia de 1.151 segundos.

Ya en los segundos ensayos, el corredor albiceleste de 21 años volvió a realizar una sesión en la que giró en gran parte con tanque lleno. De esta manera, finalizó en el último puesto con un tiempo de 1:13.415, a una distancia de 1.011 segundos de Gasly, quien se ubicó en el decimoséptimo puesto. El argentino completó 28 vueltas en las FP2, lo que suman un total de 60 durante el día viernes.

En los terceros entrenamientos el argentino volvió a quedar en el último lugar. Tras completar 32 vueltas, el mejor registro fue de 1.12.851. Por su parte, el francés concretó un tiempo de 1.12.194, por lo que le sacó una diferencia de 0.657. La expectativa se puso sobre el cierre de la FP3, ya que Franco fue investigado por la dirección de carrera por sobrepasar al Aston Martin de Lance Stroll después de que salieran las banderas rojas por el accidente de Lewis Hamilton en la curva de Massenet. Sin embargo, optaron por no penalizarlo.

De esta manera, la carrera principal, la cual contará de 78 vueltas y comenzará a las 10:00 (hora argentina) del domingo, quedó notablemente comprometida para Colapinto. Cabe recordar que el GP de Mónaco tiene uno de los trazados más complicados para sobrepasar a otros pilotos. Con el fin de conseguir una competición más dinámica, la FIA implementó una norma en la que todos los participantes tengan que ingresar a cambiar neumáticos de forma obligatoria, como mínimo, en dos oportunidades.