Interna del PJ: Bordet, dirigentes de Concordia y Jourdán, entre los que quedaron afuera de las listas

El cierre de listas de la interna del Partido Justicialista (PJ) de Entre Ríos dejó varios nombres afuera. El exgobernador Gustavo Bordet; el intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi; los representantes de La Cámpora y otros que sonaron durante meses, al final no se inscribieron en ninguna nómina.

El nombre de Bordet fue por mucho tiempo número puesto para ser candidato a senador nacional, pero distintos sucesos de los últimos meses lo fueron relegando hasta dejarlo afuera. La causa en la que se investiga su patrimonio en los tribunales de Concordia y el escándalo de su exmano derecha, Edgardo Kueider, se enumeran entre los motivos. En la Cámara de Diputados de la Nación tiene mandato hasta 2027.

El intendente de Santa Elena venía desde hace tiempo anunciando su candidatura a senador e incluso reservó número de lista. También postuló a su abogado defensor, Carlos Guillermo Reggiardo, como candidato a diputado nacional. Aunque estuvieron varias horas este viernes en la sede del PJ, finalmente no lograron formalizar los trámites y, a último momento, Rossi expresó un respaldo a los candidatos de PAR. Rossi gobierna Santa Elena por sexta vez y tiene mandato hasta 2027.

La Cámpora, después de mucho tiempo, no disputará ninguna candidatura. La diferencia en este proceso es que no llegó o no se le llevó el apunte el llamado de la expresidenta Cristina Fernández exigiendo lugares. Muchos ven en este escenario un sinceramiento del verdadero peso en la provincia de la agrupación que conduce Máximo Kirchner, que no tiene intendencias ni un desarrollo territorial significativo. Sus dos referentes, Stefanía Cora y Tomás Ledesma, ocupan hoy sendas bancas en el Congreso y sus mandatos terminan a fin de año. Hasta este viernes mantuvieron diálogo con PAR y con Michel/Bahl, pero el reclamo inflexible de encabezar alguna lista sería la razón que los terminó dejando afuera.

El presidente del bloque de senadores del PJ, Martín Oliva, fue noticia la semana pasada al enrolarse con PAR, diferenciándose de su jefe político, el intendente de Concepción del Uruguay, José Lauritto. Trascendió que uno de los motivos era la oferta de encabezar la lista de senadores nacionales, pero finalmente su nombre no apareció.

Las diputadas nacionales kirchneristas Blanca Osuna y Carolina Gaillard por primera vez en mucho tiempo no figurarán en las listas del peronismo. Osuna tiene mandato hasta 2027 y acumula una extensa trayectoria en el Congreso: está en la banca desde 2019 y fue legisladora entre 2001 y 2007 y de 2007 a 2011. Gaillard, por su parte, es diputada desde 2019 y termina mandato a fin de año. Antes ocupó una banca en la cámara baja entre 2013 y 2017.

Emblema de las recientes derrotas del peronismo, el departamento Concordia tiene poca representatividad en las listas. A la ausencia de Bordet, se suma la del sector que encabeza el exintendente Enrique Cresto, que no puso ningún candidato. Si bien sonaba el exprecandidato a intendente y expresidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, su nombre finalmente no apareció y sí colocó en la lista de Michel a la médica Fabiana Leiva, de su sector, pero en el cuarto lugar.

El bustismo, que en horas previas al cierre expresó respaldo a la lista de Michel /Bahl, solo puso al concejal de Concordia Daniel Cedro como candidato suplente.

También del departamento Concordia, el intendente de Puerto Yeruá, Daniel Benítez, había sido anunciado en lugar expectante en Desafío Peronista. La dinámica del armado y la noticia de una condena reciente por violencia laboral en su contra lo relegaron a una candidatura suplente.

El espacio del exintendente de San José Eduardo Jourdán y el exdiputado Hugo Berthet de San Salvador no presentó candidaturas ni se sumó a ninguna lista. En declaraciones recientes, Jourdán confirmó que analizaban competir por fuera de la estructura partidaria y llegar con otro sello a las elecciones generales.Fuente: Análisis