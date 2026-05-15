Impactantes imágenes de la NASA en Cuba

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Fotografías satelitales nocturnas de Cuba publicadas por la NASA pusieron en evidencia la magnitud de los apagones en la isla. Las imágenes muestran que más del 95% de la isla no tiene luz y vive en absoluta penumbra. Las fotos satelitales lo dicen todo, mientras que en tierra lo hacen los sonidos de las cacerolas, que no cesan, sino que, por el contrario, aumentan y buscan eco en cada esquina de las principales ciudades de Cuba. La propia embajada de Estados Unidos en Cuba activó la alerta de seguridad y denunció que algunas de estas protestas han resultado en represión policial agresiva contra los manifestantes, por lo que dio sus ciudadanos en la isla recomendaciones de carácter urgente y sus canales de contacto en casos de situación de emergencia. Pero mientras crecen las protestas de los cubanos contra el régimen, ha trascendido que Estados Unidos planea una acusación formal contra Raúl Castro, considerado el máximo cabecilla de la tiranía. Castro, de 94 años, tendría que enfrentar cargos penales en cortes federales bajo un expediente relacionado con el derribo de dos aviones de la ONG Hermanos al Rescate, vinculado a la disidencia, atentados ocurridos en 1996 y que cobraron la vida de 4 ocupantes de las aeronaves. La información fue confirmada bajo condición de anonimato por un alto funcionario del Departamento de Justicia a la agencia de noticias Reuters sobre la acusación formal que tendría que ser aprobada por un gran jurado y que parecería ser entablada de manera inminente. NTN24 confirma que ya está el documento técnico de acusación que van a presentar ante el gran jurado. La entrega del auto de acusación está programada para mediados de la próxima semana donde será la presentación oficial de los cargos y la desclasificación del escrito de acusación. Jorge Luis Pérez, activista de derechos humanos y exprisionero político cubano; Raúl Luis Risco, coronel disidente del ministerio del Interior del régimen cubano en el exilio, y Sissi Abascal, exprisionera política del régimen cubano, hablaron sobre este tema