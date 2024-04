Fiscales investigan los viajes al exterior que hizo Bordet para participar en torneos de pesca

Compartir esta información

Luego de empezar a desentrañar las riquezas que el ex Gobernador empezó a cosechar sobre todo luego de 2005, que constan mayormente de diversos bienes inmuebles y depósitos bancarios, ahora los fiscales tratan de establecer el modo de financiación de los viajes recreativos que Bordet realizó por el extranjero junto a amigos y empresarios.

Gustavo Bordet mostró su patrimonio con subvaluaciones y fue la chispa que encendió la sospecha acerca de un posible enriquecimiento ilícito. Si bien los valores que se exhiben en la Declaración Jurada de Bienes son exiguos, la cantidad de bienes supera lo razonable teniendo en cuenta que mayormente, a lo largo de su vida, ha tenido un sueldo de funcionario público. Prácticamente Bordet dejó la gobernación habiéndose convertido en empresario inmobiliario, y en uno de los hombres más ricos de la provincia, incluso habria sobradas sospechas de su amigo y colega ex contador de sobrenombre “sapo” quien habría realizado jugosas inversiones “inmobiliarias” que incluirían un edificio completo sobre la calle Las Heras de dicha ciudad, cuyo prestanombre “inversiones que tambien estarian en la mira de la justicia .

Al escándalo de los múltiples inmuebles y los depósitos bancarios en moneda nacional y dólares, ahora se agrega a la polémica, los viajes personales que Bordet hizo en repetidas oportunidades al exterior para participar en torneos de pesca, deporte del cual es fervoroso practicante. Lo llamativo de estos viajes, es que, aparentemente, no habría salido directamente desde la Argentina, sino que lo habría hecho vía Uruguay, para que se le pierda el rastro, ya que no habría registros en Migraciones de que haya partido a los países en los cuales se lo ve en fotografías que aparecen en Redes Sociales.

No solo que durante su gestión Bordet se convirtió en un Gobernador Viajero, que aprovechó cuanta misión comercial se le cruzó para ser parte de ella, sino que también tuvo muchos tours de índole privado, y son esas excursiones de recreación las que ahora están siendo «analizadas» por la Justicia, ya que son viajes all inclusive, como el realizado a Costa Rica, junto a Armando Gay, Juan Domingo Orabona, más un contingente de empresarios.

Este viaje al país centroamericano fue realizado en noviembre de 2019, con motivo de participar de un torneo de pesca denominado “Dorado Derby”, en el coquetísimo puerto deportivo privado Marina Pez Vela, en la ciudad de Quepos, provincia de Puntarenas, en la costa del Pacífico. El viaje duró en total 10 días, a un costo de entre 8 mil y 12 mil dólares . A eso hay que adicionarle el valor de los pasajes en avión, también en dólares. Los empresarios que se sumaron a la comitiva de Bordet partieron desde Buenos Aires, pero, en Migraciones no habría una salida del ex gobernador hacia Costa Rica, por lo que se especula que habría salido vía Uruguay.

Una vez en Costa Rica, sin protocolos oficiales ni nada que se le parezca, los días de Bordet transcurrieron entre la actividad pesquera y el consumo de bebidas alcohólicas, principalmente cerveza, situación que atestiguan diversas fotos. Entre los que vivieron la situación, era común expresar sorpresa de verlo a Gustavo que consumía cerveza hasta en el desayuno. Los compañeros inseparables de Bordet en este viaje fueron Gay, Orabona, Hernan Fuerte (conocido pescador ,ex funcionario provincial ) y la cerveza.

En gastos no habrían escatimado en nada. Viaje todo pago, incluyendo los costos de inscripción al torneo de pesca, acceso a embarcaciones, tripulantes. Un all inclusive con la diversión INCLUIDA, sin nada de qué preocuparse, diez días de no ocuparse de nada, alejado de toda responsabilidad gubernamental, desconectado de todo, más que en modo avión, en modo lancha.

Esta clase de lujos también serían investigados porque costearlos no se puede justificar sólo con el sueldo de funcionario público, porque son muchos inmuebles a mantener, más lo autos que han aparecido, más el estilo de vida cotidiano de Bordet-Ávila. Un matrimonio en el que sólo uno de los cónyuges trabajaba, pero el que no lo hacía, compró dos autos cero kilómetros, con pocos años de diferencia, y sin entregar el anterior como parte de pago.

Con los viajes de placer de Bordet se abre otro frente de investigación por enriquecimiento ilícito, por lo que Bordet deberá responder como pudo pagar estos viajes en dólares, de tantos días, a lugares tan lejanos como Costa Rica, tán solo para darse el gusto de participar en un torneo de pesca donde lo que más hizo fue consumir cerveza, y además, cómo hizo para llegar hasta allá, ya que no habría registros de su salida con ese rumbo. Bordet suma más situaciones dudosas a su dudosa situación patrimonial, que también involucra a su esposa, la actual diputada Mariel Ávila.

Fuente : El Portal de R.David