Estancia Grande le gana a la inflación: los sueldos municipales superan en un 12% el índice inflacionario

Con una política salarial sostenida y una administración ordenada, la gestión de Javier Goldin consolida aumentos acumulados del 146,9% entre enero de 2024 y noviembre de 2025.

En un contexto económico nacional marcado por la inflación y la pérdida del poder adquisitivo, el municipio de Estancia Grande anunció nuevos incrementos salariales para sus trabajadores, logrando que los sueldos municipales superen la inflación proyectada en un 12%.

Según informó el intendente Javier Goldin, los empleados municipales alcanzarán un aumento acumulado del 146,9% entre enero de 2024 y noviembre de 2025, frente a una inflación estimada del 134,9% para el mismo período.

El intendente Javier Goldin, explicó que hasta agosto los incrementos acumulados representaban el 134,9%, y que con los nuevos ajustes del 6% en octubre y otro 6% en noviembre, el total asciende al 146,9%.

“Con el 12% adicional que otorgamos —6% en octubre y 6% en noviembre— no solo igualamos la inflación, sino que la superamos. Los empleados municipales de Estancia Grande van a terminar el año ganándole a la inflación por un 12%”, destacó Goldin..

Desde el Ejecutivo local subrayaron que esta política de recomposición salarial forma parte de un compromiso permanente de la gestión con proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, en un escenario nacional donde la mayoría de los municipios y organismos públicos enfrentan dificultades para sostener sus salarios frente a la suba de precios.

“En Estancia Grande priorizamos a nuestros empleados y su bienestar. Cada decisión económica que tomamos busca cuidar el ingreso familiar y mantener el equilibrio de las cuentas municipales”, remarcó el intendente Goldin.

Con estos incrementos, Estancia Grande se consolida entre los municipios entrerrianos con mejores resultados en materia salarial, destacándose por una administración eficiente, responsable y enfocada en el fortalecimiento del empleo público local.

Informacion relacionada No related posts.