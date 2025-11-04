Combi con 15 personas a bordo se accidentó en Ceibas .

Una trafic despistó en la ruta nacional 12 y sus quince ocupantes fueron asistidos por Bomberos Voluntarios de Ceibas y personal médico del hospital Eva Duarte.

Según informó Marcelo Paredes, jefe del cuerpo activo de Ceibas, el siniestro vial se produjo cerca de las 5.30 de la madrugada a la altura del kilómetro 159.

Se trata de la combi de pasajeros, que provenía de Buenos Aires con destino a Federación, con una quincena de personas a bordo: el chofer, dos personas mayores y dos menores de edad.

Todos fueron asistidos en primera instancia en el lugar de la colisión, donde se encontraba personal del puesto caminero de Policía, que colaboró en la evacuación de los ocupantes del vehículo.

La combi quedó ubicada en el cantero central de la ruta nacional.Fuente: r2820 / Bomberos Ceibas