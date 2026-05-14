El misterio detrás del hundimiento de un carguero ruso frente a España en 2024 que llevaba reactores nucleares

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Se cree que el cargamento se dirigía hacia Corea del Norte y que fue torpedeado

l misterio en torno al hundimiento del carguero militarizado ruso Ursa Major, ocurrido el 23 de diciembre de 2024 en el mar Mediterráneo a unas 60 millas de la costa española, sumó una capa intrigante.

Una investigación de CNN reveló que el navío, dependiente del Ministerio de Defensa del Kremlin y bajo sanciones de Washington, transportaba componentes críticos para dos reactores nucleares de submarinos con destino al puerto norcoreano Rason.

El incidente ocurrió en las semanas finales de la presidencia de Joe Biden y podría haber sido una intervención militar occidental para impedir que Rusia envíe una mejora en su tecnología nuclear a un aliado clave, de acuerdo a la hipótesis de esa cadena estadounidense y el diario regional La Verdad de Murcia.

El misterio se intensificó luego de un episodio de detonaciones submarinas y el posterior despliegue de aviones de reconocimiento nuclear estadounidenses sobre la zona.

Según la investigación del Gobierno español, llevada a cabo por las autoridades marítimas locales en el puerto sureño de Cartagena, el capitán ruso del barco declaró que el Ursa Major transportaba “componentes para dos reactores nucleares similares a los utilizados en submarinos” y que desconocía si contenían combustible nuclear.

Según la pesquisa, el buque zarpó apenas dos meses después de que el presidente norcoreano Kim Jong Un enviara tropas para apoyar la invasión de Ucrania por parte de Moscú.

Aún no se esclarecieron las circunstancias que llevaron al hundimiento del Ursa Major en el Mediterráneo. Sin embargo, podría haber implicado el uso de un tipo de torpedo poco común para perforar el casco del buque, según surge en la investigación.

Se cree que solo Estados Unidos, algunos aliados de la OTAN, Rusia e Irán poseen este tipo de torpedo de alta velocidad conocido como supercavitante Barracuda.

Se cree que el cargamento se dirigía hacia Corea del Norte

La tripulación fue rescatada por España tras un enfrentamiento de órdenes con buques militares rusos. Los 14 supervivientes rusos fueron llevados a tierra en el puerto de Cartagena, donde la policía y los investigadores españoles los interrogaron.

Explosiones submarinas y sobrevuelo de fuerzas estadounidenses

Veinticuatro horas después del hundimiento se produjeron tres explosiones cerca de la sala de máquinas, que causaron la muerte de dos tripulantes, identificados como el segundo mecánico Nikitin y el mecánico Yakovlev, cuyos cuerpos no fueron encontrados.

Una semana después de su hundimiento, un presunto buque espía ruso visitó la zona, provocando cuatro explosiones más posiblemente dirigidas para destruir los restos en el fondo marino.

El despliegue militar estadounidense en la zona confirmó el interés geopolítico del incidente. En dos oportunidades desde el naufragio, Washington envió al área un avión de reconocimiento WC-135R Constant Phoenix, una sofisticada y poco común aeronave basada en Nebraska y diseñada específicamente para la detección de partículas y armas nucleares.

Según registros de vuelo públicos, los operativos de rastreo aéreo se ejecutaron el 28 de agosto pasado y el 6 de febrero de este año.

La tripulación fue rescatada por España tras un enfrentamiento de órdenes con buques militares rusos

Por su parte, el gobierno español mantiene hermetismo sobre el caso. El Ejecutivo de Madrid precisó que los restos del Ursa Major se encuentran a unos 2500 metros de profundidad, una distancia que vuelve “imposible” la recuperación de la caja negra de la embarcación sin asumir riesgos y costos técnicos.

Pese al misterio en torno al cargamento nuclear, las autoridades locales no emitieron ningún tipo de alerta por radiación en la costa sur de España, uno de los destinos turísticos del país.