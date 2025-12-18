WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Las comunicaciones, originadas desde un mismo número, incluyeron mensajes intimidatorios que motivaron la intervención de organismos encargados de la protección institucional

Las advertencias incluyeron frases como “mañana le quemamos el país entero” y “vamos a prender fuego el país”

En la tarde de este miércoles, la rutina de los operadores de la Línea 134 del Ministerio de Seguridad Nacional se vio interrumpida por un par de llamadas que, lejos de la habitual consulta o denuncia ciudadana, trajeron consigo un tono de amenaza, con advertencias explícitas sobre la posible comisión de hechos violentos de alcance general dirigidas a las autoridades nacionales.

Desde el entorno de Particia Bullrich —ex ministra y actual senadora nacional—, informaron que la primera comunicación, se escuchó: “Avísale a tu Ministra que mañana le quemamos el país entero, íntegro”. Actualmente, la titular de la cartera es Alejandra Monteoliva, quien asumió su cargo hace dos semanas.

Minutos después, se realizó una segunda llamada, en la cual reiteraron la amenaza: “Mañana vamos a prender fuego el país”. La comunicación no terminó ahí. “¿Cómo podés estar trabajando para esta basura?”, continuó el interlocutor.

El contenido de las amenazas generó preocupación por posibles hechos violentos de alcance general

La Coordinación de Denuncias de la Línea 134 verificó que ambos llamados, realizados a las 16:38 y 16:45, provinieron del mismo número telefónico.

El Ministerio de Seguridad judicializó el caso, al considerar que las expresiones tenían carácter intimidatorio y aludían directamente a la posibilidad de actos violentos masivos, lo que representa un hecho relevante para la seguridad institucional y pública.

Hace tan solo unos días, la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo recientemente a un vecino de González Catán, en el partido bonaerense de La Matanza, acusado de haber amenazado de muerte al presidente Javier Milei.

La investigación comenzó en septiembre, cuando la División Seguridad Presidencial de la fuerza federal detectó un mensaje publicado por un usuario apodado “Martiancorp” en una reconocida red social.

El posteo decía: “El 8 de septiembre voy a matar al presidente de Argentina conocido como Javier Milei. Guarden este post, esto quedará para la historia de Twitter y de internet. Seré una leyenda”.Ante este mensaje, la División Delitos Constitucionales comenzó las tareas para identificar al responsable, bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad de la Nación y con la intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo de Julián Ercolini, y la Secretaría N°24 de María del Pilar Cavallero.

A partir de análisis de datos y otras medidas de investigación, se estableció que el autor de la amenaza sería un joven argentino de 21 años, residente en un domicilio sobre la calle Velazco, en González Catán. El joven quedó detenido y a disposición de la Justicia.

¿Qué es la Línea 134?

La Línea 134 es el canal telefónico institucional y gratuito del Ministerio de Seguridad para la recepción de denuncias, sugerencias y reclamos en materia de seguridad. Se trata de un servicio de alcance federal, en funcionamiento las 24 horas del día, todos los días del año, en el que las personas denunciantes pueden optar por no brindar sus datos personales. La administración de la línea es competencia de la Coordinación de Denuncias, dependiente de la Subsecretaría de Investigación Criminal y Cooperación Judicial.

Los procesos de toma, registro, análisis y derivación de las denuncias recibidas se encuentran documentados, y se enmarcan en un Sistema de Gestión de Calidad, el cual obtuvo el certificado de calidad concedido por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM).

La línea 134 recibe denuncias sobre delitos federales, de interés federal, irregularidades en el desempeño y la actuación del personal de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad Federales, y todo delito o situación que afecte a la seguridad pública. Entre los diferentes llamados que se reciben se encuentran aquellos que denuncian una presunta situación de trata y explotación de personas y/o delitos conexos, ante lo cual se cuenta con un procedimiento específico para la toma y registro de estas denuncias, en pos de obtener toda la información indispensable que facilite la investigación del hecho denunciado.

Ante la recepción de la denuncia, se evalúa si requieren, por ser casos de Emergencia, la intervención inmediata de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad Federales. Si, en cambio, se tratara de una situación de Urgencia, la misma es remitida vía correo electrónico a la PROTEX, poniendo en conocimiento mediante Expediente Electrónico a la Dirección Nacional de Investigación Criminal.

Se realiza un análisis inmediato de las denuncias recibidas, que consiste principalmente en la búsqueda de antecedentes o coincidencias en los registros disponibles en esta Coordinación de Denuncias, con el propósito de cotejar si lo denunciado ya se encuentra registrado o siendo investigado por el Poder Judicial, a fin de evitar una posible duplicación en las investigaciones. Desde la Dirección de Investigaciones contra la Trata de Personas y Delitos contra la Integridad Sexual se realiza una búsqueda de antecedentes sobre los datos que constan en las denuncias recibidas en la línea 134 en el Sistema Federal Integrado de Información Criminal del Delito de Trata de Personas (SISTRATA), siendo tal información remitida a la PROTEX