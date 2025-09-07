Dura advertencia para el Gobierno: el kirchnerismo le saca 13 puntos a Milei

Fuerza Patria se impuso en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires con 13 puntos de diferencia frente a la Libertad Avanza.

Cristina Fernández de Kirchner salió al balcón a festejar la victoria de Fuerza Patria en las elecciones

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner realizó una publicación en X minutos después de conocerse los resultados oficiales de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. “¿Viste Milei? Banalizar y vandalizar el Nunca más no es gratis”, expresó CFK, quien tuiteó desde su domicilio en el barrio porteño de Constitución donde cumple prisión domiciliara.

“Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco”, continuó la exmandataria, que salió a festejar al balcón de su vivienda. “Salí de la burbuja, hermano, que se está poniendo heavy. Saludos cordiales”, concluyó CFK.

A las 21 horas, se dieron a conocer los primeros resultados de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. El partido de Fuerza Patria obtuvo el 46,93% de los votos, dejando en segundo lugar a La Libertad Avanza con el 33,85%, marcando una diferencia de 13 puntos.

