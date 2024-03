DESIDIA DE LOS TRENES ABANDONADOS EN ENTRE RIOS CAPITULO DOS

Compartir esta información

La gran mentira y el fracaso de los “proyectos electorales” del kirchnerismo.

Un poco de Historia

Transcurría el año 2006 cuando un grupo de ex ferroviarios pertenecientes a la ex cooperativa ferroviaria “ferrotur Mesopotámico” , que recientemente había restaurado una formación de trenes del ex ferrocarril “General Urquiza” presentaba un proyecto turístico integral ante el gobierno , en la secretaria de transporte , a cargo del reconocido y aun convicto ” Ricardo Jaime” , recibía este proyecto.

Ricardo Jaime

En la lógica desconfianza , dicha cooperativa no explicitaba la totalidad (en números y plan de negocios) por razones obvias hasta obtener alguna señal “positiva” cosa que nunca sucedió, Quien tambien tenia un conocimiento (solo verbal) de este “proyecto” era el ex titular de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) .

Recorrido del tren de los pueblos Libres ( el proyecto Ferrotur contemplaba la unión de Federico Lacroze Bs. As con la estación central de Montevideo , con un tren de caracter turistico)

Cirigliano, fue condenado a siete años de prisión por la tragedia del tren de Once, fue beneficiado con la libertad condicional por el Tribunal Oral Federal 2, que ordenó el retiro de la tobillera electrónica con la que cumplía arresto domiciliario. Cirigliano está detenido desde el 5 de octubre de 2018, tiene prisión domiciliaria desde abril de 2021 y terminará de cumplir la pena el 15 de septiembre de 2025.

Allá por agosto de 2011 , TBA informaba que el tren, integrado por dos duplas diésel con capacidad para 140 pasajeros cada una, es de fabricación alemana, pero fue comprado en Holanda con una inversión de 4 millones de dólares.

En ese momento y “sorprendentemente”, la iniciativa surgió luego de que la empresa Cometrans adquiriera 13 de estas duplas con la idea de retrocharlas para que se sumaran a los servicios de los ferrocarriles de las líneas Mitre y Sarmiento, que también prestaba TBA.

Como las duplas adquiridas son de trocha media, se preguntaron por qué no aprovechar algunas para el corredor de la Mesopotamia, (asi justificaban el proyecto “copiado a Ferrotur Mesopotamico) que cuenta con esa trocha, y así reactivar ese servicio. De ahí, la idea del resurgimiento del tren binacional, según el vocero del TBA.

El primer viaje de prueba de esta segunda etapa se realizó el 6 de agosto de 2011 y como se recordará, el coche motor continuó hasta Montevideo para realizar algunas pruebas, a donde llegó después de algunos inconvenientes gremiales el 11 de agosto.

(ARCHIVO CLARIN) 10 11 2015 Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Argentina.El ex dueño de TBA, Claudio Cirigliano, esta mañana en la sala SUM de los Tribunales Federales de Retiro, donde esta previsto que empiecen los alegatos de su propia defensa, en la causa por la Tragedia de Once. Foto Pedro Lazaro Fernandez

Un refresco de memoria.

El tren de los pueblos libres era un servicio ferroviario que unía Argentina y Uruguay, a través de un recorrido total de 813 kms. Estuvo en funcionamiento menos de 5 meses. Puesto en marcha en agosto de 2011, el primer viaje tuvo como pasajeros a Cristina Fernández y Pepe Mujica. Una vez cancelado el servicio, el tren fue movido de estación en estación. Su última localización era un secreto, quizás para esconder el escándalo. Malnatti llegó hasta un pueblito de Entre Ríos, donde finalmente lo encontró. Informe emitido el miércoles 13 de marzo de 2024 en Telenoche.

El debut del Tren de los Pueblos Libres, fue un servicio binacional que unió a la Argentina con Uruguay, reinaugurado después de 30 años por los entonces presidentes Cristina Kirchner y José Mujica.



El colapso anticipado.

Horas después de la salida, del ultimo viaje, TBA había informado que los 813 kilómetros del total del recorrido no iban a ser completados y que sólo harían unos 500, hasta Salto, por problemas de índole administrativo en Uruguay. Más precisamente, la falta de la firma de un decreto por parte del presidente uruguayo que habilitariá, en consecuencia, al Ministerio de Transporte de ese país a prestar el servicio internacional de pasajeros.

Finalmente, el servicio se reinició el 30 de setiembre de 2011 en todo su recorrido, como una prueba por seis meses, operando solo cinco veces hasta Paso de los Toros, y luego fue cortado en Paysandú (a pesar de las promesas de TBA de «servicio diario desde diciembre»), a partir de noviembre de 2011.

Ya en 2012, el servicio fue nuevamente acortado en marzo hasta Salto. Finalmente, el 28 de mayo de ese mismo año, el servicio dejó de circular, al paralizar TBA la operación de todos sus servicios y vencerse el contrato entre TBA y AFE y no ser renovado.

Entre sus terminales, Pilar y Paso de los Toros, el tren realizaba escalas en las estaciones argentinas de Zárate, Carbó, Urdinarrain, Basavilbaso, Villaguay Este,San Salvador y Concordia Central, y en las estaciones uruguayas de Salto, Quebracho, Paysandú y Guichón.

El proyecto se proponía también unir Buenos Aires y Montevideo en etapas posteriores (Tal como lo había proyectado antes la Cooperativa Ferrotur Mesopotámico).

El ultimo dia de actividad del tren : “Gago [Gustavo, vocero de TBA] se acercó y nos dijo personalmente que no podíamos seguir por cuestiones de papeles de las autoridades uruguayas. Nos ofreció un remise para llevarnos a Paso de los Toros. Vergara lo aceptó, pero yo no quise ser parte de eso: no me subí al remise. Después, me ofrecieron la devolución del pasaje. Me busqué un hotel, y listo”, contó al diario La Nación Opazo, de 54 años, mientras desayunaba en un bar céntrico de Salto.

De todas maneras, insistió: “Encontré raro que dos extranjeros, ni argentinos ni uruguayos, fueran los únicos que no pudieran seguir. Con lo que me gustan los trenes y con lo que he viajado, nunca me había pasado algo así. Con esto se le hace daño a la confiabilidad en el turismo”.

Sólo con personal



Sin el y otro pasajero, ese dia, el tren siguió su camino sólo con personal ferroviario y conducido por un maquinista uruguayo, rumbo a Paso de los Toros, donde arribó a las 6.15 de ese dia, tres horas después de lo previsto, según confió una persona que pudo completar el trayecto y que pidió reserva de su identidad.



Como justificaban el publicitado emprendimiento de TBA el gobierno nacional





De nada valió aquel recordado acto del 29 de agosto con una celebración que incluso contó con la participación de “hinchadas” políticas que llegaron desde Argentina para entonar cánticos y loas a la presidente argentina y al gobernador de Entre Ríos (autor del “sueño entrerriano”).

La tumba del Tren de los Pueblos Libres.

Hoy la maleza prácticamente rodea a la formación de lo que fue según los entendido ” un buen material importado” que hoy podría haber seguido prestando servicio con total solvencia, por su calidad de construcción, aunque estaban preparados para un servicio suburbano y no fueron adaptados para larga distancia (tenían asientos de plástico) .

El proyecto se derrumbó en forma definitiva, más allá de las ilusiones generadas en lo que se desarrolló en el marco de una campaña electoral.

Tanto el ex gobernador Sergio Urribarri (quien destruyo la cooperativa de ex ferroviarios, llevándose nuevamente a los galpones de Paraná la formación del tren turístico – hoy completamente destruido y canibalizado) como su posterior sucesor Gustavo Bordet se desentendieron de la actividad ferroviaria en la provincia de Entre Ríos.

Actualmente la formación del tren de los pueblos Libres, se encuentra abandonada , totalmente destruida con el valor que supo tener por su calidad en la playa de la estación Enrique Parera (ver en el mapa).

































Un resumen y demostración de una Argentina absurda, que estuvo dominada por la mas brutal corrupción , permita la destrucción de los bienes del estado , que aun pueden ser útiles a la población.

En cuanto a este material ferroviario, bien podría ser llevado a alguna localidad con talleres ferroviarios y con una escuela técnica de cercanía , ya sea para material de estudio o bien restaurar lo que aun sirve como objeto de estudio y porque no inculcar el cuidado y revalorización de lo que otrora fuera el gran ferrocarril argentino.



Alejandro Monzon para Análisis litoral.