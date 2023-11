Cresto en campaña: «Con Massa, Concordia no tiene techo para crecer, con Milei no tiene piso para caer» -denuncian reparto de sobres

Compartir esta información

Tratando de aliviar, los incipientes señalamientos como el principal responsable de la histórica derrota en Concordia y tratando de atenuar , lo que sabe perfectamente sucederá luego del próximo domingo.

Una fuente cercana al actual intendente, manifestó que ya se encontrarían disponibles abultados sobres para todos los fiscales, hasta se animaron a dejar entrever que el sobre contendría $ 55.000 para arrancar y que los “cabeza de grupo estarían recibiendo mas de $ 200.000 , tambien se filtró que: dispondrían del dinero suficiente para comprar fiscales de Cambiemos y La libertad avanza, – solo tendrían que borrarse de la escuela-, por ello desde la estructura de fiscalización prevista para Concordia y su departamento están anunciando duplicar la cantidad de fiscales para evitar estas “viejas mañas” dijeron.

Es asi que este martes por la tarde, en una recorrida por la zona noroeste de la ciudad, Cresto se refirió a la marcha de la campaña y las expectativas para la definición electoral entre Sergio Massa y Javier Milei, tratando de encontrar el voto esquivo que le dijo no el 22 de octubre.

Por ello algunas frases resumen esta frustración que aun no logra asumir : “Esta es una campaña en la que es fundamental hablar mano a mano con el vecino, con el votante, principalmente con los jóvenes y con aquellos que tal vez votaron desde la decepción o el enojo; porque hay un mensaje de unidad y esperanza que tenemos que hacer llegar a cada hogar de Concordia”, dijo Cresto. “Hay que debatir en profundidad lo que se juega en estas elecciones, marcando claramente lo que cada candidato representa y lo que puede pasar si tomamos un camino equivocado, principalmente en ciudades como Concordia”, argumentó Cresto.

Concordia en un modelo nacional de Producción y Trabajo

“Concordia es una ciudad pujante, receptiva; que se mueve principalmente por la producción, el comercio y el turismo. Es una ciudad que tiene una enorme potencialidad de crecimiento en un modelo de país que prioriza el federalismo, las economías regionales, la generación de trabajo y los procesos de industrialización. Este es el modelo que defiende y representa Sergio Massa. Por eso decimos que hay que votar a Massa para consolidar el futuro de Concordia”, explicó el Intendente.

Contagio de la campaña del miedo

“Si el próximo presidente es Milei, lo que se viene es una sucesión de medidas económicas que para Concordia representarán la vuelta al pasado, que van a perjudicar al trabajador, al productor, a las familias. Porque cuando a las prioridades las marcan los intereses del mercado, las recetas de ajuste y exclusión y la especulación financiera, las regiones que se apoyan en sus circuitos productivos y comerciales se estancan y decaen. Es muy difícil, más allá del esfuerzo de quienes gobiernen la municipalidad y la provincia, que Concordia pueda proyectar desarrollo viable y posible en un modelo que termina siendo más un lastre que un punto de apoyo”, manifestó el dirigente peronista.

“Esto es lo que tenemos que explicar y decir claramente: con Sergio Massa, Concordia no tiene techo para seguir creciendo. Con Javier Milei, Concordia no tiene piso para caer. Porque ya lo vivimos en la peor época del macrismo, porque así lo señalan las medidas que Milei vienen anunciando, porque no conocen la realidad del interior del país y no toman dimensión del daño que pueden generar cuando se toman decisiones que van a contramano de lo que necesitan los pueblos y ciudades para poder avanzar”, insistió.

Mas campaña del miedo infundado

“Estoy seguro que nadie imagina ni quiere una Concordia sin salud pública, sin un sistema educativo público y gratuito, sin programas de apoyo a los emprendedores, a la economía social, al talento innovador de los jóvenes. Sin actividades deportivas, culturales y sociales impulsadas por el Estado en los barrios y espacios públicos. Sin la solidaridad, la igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de las personas como componentes fundamental del accionar del Estado. Porque eso también está en juego y no podemos correr el riesgo de darnos cuenta de todo esto recién cuando todo se destruya”, remarcó.

