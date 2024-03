CORRIENTES FATAL ! El Dengue se llevó la vida de una Joven de 27 años

La ex vicegobernadora Laura Stratta, ABUSANDO del poder y de los recursos públicos en forma OBSCENA, convirtió el senado en un AGUANTADERO político o en una GUARIDA como lo define Frigerio, y al ser descubierta en sus manejos se refugió en Punta del Este, al estilo Bordet. Otro caso IDENTICO al de Gerardo Chapino, ex intendente de Federal y ex candidato a diputado. Ahora, esta designación de Stratta se trata de Sabrina Olano, ex intendenta […]