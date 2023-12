COOPERATIVA ELÉCTRICA CONCORDIA:ALERTA METEOROLOGICA PARA NUESTRA CIUDAD. INTENSIFICAR LAS PRECAUCIONES

Compartir esta información

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta “naranja” que involucra a la provincia de Entre Ríos y en este territorio a nuestra ciudad.

El alerta, advierte que el “área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por ráfagas, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”

Así como nuestra cooperativa informo sobre los sucesos ocurridos ayer con caída de árboles, postes y cables cortados, también informaron otras distribuidoras como la cooperativa eléctrica de Gualeguaychú y ENERSA.

Por otra parte, al igual que nuestra cooperativa, la distribuidora provincial (ENERSA) emitió un comunicado manifestando las restricciones de abastecimiento de energía causadas ayer por una “falla en la línea de 500 kV “Bahía Blanca – Olavarría”, hecho que repercutió en el Sistema Interconectado Nacional y provocó restricciones de suministro en distintos puntos del país. En Entre Ríos, se vieron afectados distribuidores en las localidades de Paraná, Strobel, Gualeguay, San Salvador, Concepción del Uruguay y Nogoyá” y Concordia.

VOLADURAS DE TECHOS, ESTRUCTURAS DESTROZADAS, ARBOLES CAIDOS Y VICTIMAS FATALES

Si bien anhelamos que, de ocurrir el fenómeno anunciado por el Servicio Meteorológico Nacional, no se desarrolle con peligrosa intensidad, no podemos dejar de sugerir la necesidad de extremar las medidas de precaución.

En distintos lugares del país ocurrieron destrozos, hechos lamentables y fatales, como el colapso del escenario en la fiesta de la Bresh en el Hipódromo de Palermo, la caída del techo de un club deportivo en Bahía Blanca con víctimas fatales, los aviones en aeroparque que fueron movidos por la intensidad de los vientos, y las inevitables consecuencias de una cantidad de personas sin energía eléctrica, como los más de 400 mil usuarios en Buenos Aires y otras partes del país.

PRECAUCIONES.

La Cooperativa reitera como lo hace en cada evento meteorológico que las recomendaciones a tener en cuenta:

• No tocar cables que eventualmente se corten y se encuentren en la vía pública.

• Evitar entrar en contacto con columnas de alumbrado, bajadas y todo elemento que pueda ser conductor de electricidad

Atención de Reclamos:

WhatsApp – 0345 154077552

0800-7772332

4228300