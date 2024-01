Castrillón sobre Bordet: El suyo fue el peor gobierno peronista que vi ,«las mujeres»

Compartir esta información

El expresidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Castrillón, no de momento que la administración del gobernador Rogelio Frigerio haya «arrancado», analiza con desdén los primeros proyectos enviados a la Legislatura -«son para la tribuna, para la gilada», dice-, y tiene una visión muy crítica del exgobernador Gustavo Bordet. «El suyo fue el peor gobierno peronista que vi. No me gusta Bordet. No avalo para nada lo que hicieron. Entregaron al peronismo, acomodaron a las mujeres», afirma en relación a la banca que ocupa la esposa del extitular del Ejecutivo, Mariel Ávila, en la Cámara de Diputados, y a la llegada al Senado de Claudia Silva, esposa del excandidato a gobernador y exi ntendente de Paraná, Adán Bahl.

«Estamos esperando que arranque el gobierno de Frigerio -dijo durante una entrevista con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7. Vemos funcionarios nuevos. Pero hay que verlos andar. Hasta ahora conocemos tres proyectos de ley que envió a la Legislatura, pero son proyectos para la tribuna, para la gilada. Y hemos escuchado apoyos al gobierno de Milei cuando en la Nación se están tomando decisiones que afectan los intereses de la Provincia. Entre Ríos no defiende el 8% de aumento de retenciones de la carne, el 3% en la soja. Es un gobierno que puede andar bien, pero lo tenemos que ver. Por ahora, están esperando a San Milei que nos salve».

Castrillón aguarda que Frigerio se pueda despegar de la postura histórica del radicalismo que, asegura, no se diferencia mucho del peronismo. «Solo nos diferencia la marcha», ironiza. Y destaca que los nombramientos de familiares en el Gobierno y particularmente en la Legislatura «siempre fue igual, fue así, es así y va a ser así. Siempre fueron designaciones discrecionales».

Fustigó al fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, de quien dijo «tiene cinco o seis sueldos del Estado. Son ingresos importantes. Constatar eso es fácil: se pide un informe a la Caja de Jubilaciones y se conoce. Si tienen cuatro sueldos, tienen que aportar por los cuatro sueldos y lo peor, se jubilan por los cuatro sueldos. Que informen desde la Caja de Jubilaciones cuánto aporta. Roríguez Signes tiene cuatro o cinco sueldos. Pero esto no lo digo ahora. Lo dije siempre, en el gobierno de Bordet».

Cuestionó a funcionarios «con sueldos altos», como Juan Domingo Zacarías, interventor del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) y descreer de los argumentos del renunciado senador Hugo Main para dar un paso al costado y dejar que la esposa de Bahl, Claudia Silva, ocupe una banca en el Senado. «¿Quién cree lo que dijo Main? Main que defienda lo que defienda porque le deben haber pagado», sostuvo.

Respecto de la Justicia, dijo que «lamentablemente siempre está al compás del gobierno de turno», y en relación a las nuevas autoridades que asumirán al frente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) el próximo 1º de febrero, no fue benévolo. De la vicepresidenta Laura Soage dijo que fue «una muy buena jueza laboral en Concordia». Y del presidente designado Leonardo Portela, aseguró que llegó a Tribunales de la mano del exvicegobernador Pedro Guastavino.

«Yo lo propuse a Portela para que ingrese en el momento que me lo pidió Guastavino. Le debe la carrera a Guastavino. Después, creo que anduvo bastante bien como juez», señaló. «Pero a mí no me debe nada. Creo que anduvo bien, de secretario subió enseguida a juez suplente, luego a camarista y termina en el Superior, debe ser gracias a un pedido peronista», planteó.

De la Causa Contratos Truchos en la Legislatura reprochó que no se haya investigado a todos los responsables y se mostró seguro de que terminará tramitándola la Justicia provincial.

Habló también del exgobernador Sergio Urribarri, a quien consideró su «amigo», aunque cree que terminará en la cárcel en base a todas las causas que tiene pendientes en la Justicia.