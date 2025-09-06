¡Bombazo! Ahora Briatore dijo que Colapinto podría seguir como segundo piloto en Alpine en 2026: “En las últimas carreras es mucho más…”

Una semana después de sus duras críticas, Flavio Briatore fue más medido al hablar de Colapinto y se refirió a su futuro en Alpine.

La relación entre Flavio Briatore y Franco Colapinto ha dado muchos vuelcos y tomó muchos carices diferentes a lo largo de la temporada. El italiano fue el encargado de llevar al argentino a Alpine a principios de año y un impulsor de que se quedara con el asiento de Doohan. Sin embargo, las cosas luego no serían color de rosa.

En la medida que los resultados no se fueron dando, el jefe de la escudería comenzó a deslizar varias críticas para con el pilarense, con un pico máximo de tensión la semana pasada, cuando cuestionó si debía tener un lugar en la categoría: “Quizá necesite uno o dos años más para formar parte de la Fórmula 1. Al final, lo importante es el resultado. Cada piloto se esfuerza mucho. Se esfuerza mucho con los ingenieros para complacerlo en todo, pero no es lo que espero de él”, había declarado antes del GP de Países Bajos.

Estas explosivas declaraciones generaron un gran revuelo y enrarecieron bastante el clima dentro del equipo. Sin embargo, las tensiones se fueron alivianando con el pasar de los días. En ese sentido, este sábado, previo a la qualy del Gran Premio de Italia, Il Padrino sorprendió con sus nuevos dichos sobre Colapinto.

En diálogo con Sky Sports, luego de que se confirmara que Pierre Gasly renovó con la constructora francesa por tres años más, a Briatore le preguntaron si el argentino sería el segundo piloto de Alpine para la temporada 2026: “No, no está decidido aún, pero por el momento creo que Franco está haciendo un buen trabajo”, respondió en primer término.

“Pagó un poco con la inexperiencia al comienzo, como muchos de los pilotos novatos, los pilotos jóvenes. Ahora en la últimas tres o cuatro carreras ha sido mucho más consistente, sin errores. Así que, para el segundo asiento, quizás sea Franco, vamos a ver. Tenemos otras tres o cuatro carreras para juzgar y luego vamos a ver”, concluyó, dando a entender que Colapinto tiene claras chances de mantener su plaza, pero que serán clave sus próximos desempeños.