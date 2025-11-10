🎉¡Lanzamos PUNTO ER!

📚 Circulando cultura, conectando territorios ✨
Entre Ríos abre un nuevo camino para que sus libros viajen, se encuentren con nuevos lectores y lleguen más lejos 💫
👉 Si sos escritor/a, editorial, librería u organización cultural entrerriana, este proyecto es para vos.
PUNTO ER impulsa la circulación de las producciones literarias de la provincia a través de un sistema gratuito de traslado entre Paraná y Buenos Aires, fortaleciendo redes culturales y creativas.
Inscripción y bases:
https://forms.comunicacionentrerios.com/f/199/puntoer
📩 Consultas:
industriasculturales@entrerios.gov.ar
beneficiosentrerrianos@gmail.com
@culturaer y @casadeentrerios
¡Súmate a PUNTO ER y hace que tus libros viajen! 🚀📦