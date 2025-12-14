WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

​🇦🇷 ¡El Futuro está en Marcha!

Desde el Comité Provincial de la Unión Cívica Radical, extendemos nuestra más profunda y sincera felicitación a nuestro correligionario Leonel Chiarello por asumir la Presidencia del Comité Nacional.

​La asunción de Leonel es un hecho que trasciende lo ordinario: se convierte en el dirigente más joven en liderar nuestra fuerza en 135 años de historia.

​Este hito no solo llena de orgullo a toda la militancia, sino que marca el inicio de una etapa fundamental para el partido. Su liderazgo joven, dinámico y con una visión clara de los nuevos desafíos, es una clara señal de:

​🛠 Renovación: Una inyección de energía y trabajo para modernizar nuestras estructuras.

​💡 Compromiso: Una ratificación de los valores históricos del radicalismo, proyectados al presente.

​🚀 Futuro: La oportunidad de fortalecer nuestro ideario y proyectar a la UCR hacia las demandas de la próxima generación de argentinos.

​Le deseamos a Leonel el mayor de los éxitos en esta inmensa y trascendental tarea. Confiamos en su capacidad para conducir al radicalismo nacional, fortaleciendo sus bases y llevándolo a ser la herramienta fundamental de transformación que Argentina necesita.

​¡Adelante, Leonel!