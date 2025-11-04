XXIII JORNADAS NACIONALES DE ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA

5 Y 6 DE NOVIEMBRE

La Facultad de Ciencias de la Administración de la UNER organiza las Jornadas Nacionales de Administración e Informática (JAI) con el propósito de generar espacios de formación en temas de actualidad relacionados a las áreas de incumbencia en la propuesta académica curricular. Experiencias y avances en investigación y desarrollo entre estudiantes, docentes y graduados.

Más información (horarios, temas y oradores) en el siguiente enlace: https://www.fcad.uner.edu.ar/eventos/xxiii-jornadas-de-administracion-e-informatica-llamado-a-presentacion-de-trabajos-2/