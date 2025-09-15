Vialidad Nacional autorizó la intervención en la Ruta 12 y Paraná retomará la obra de conexión

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, anunció este lunes que Vialidad Nacional autorizó la intervención en la Ruta 12, lo que permitirá poner en marcha un proyecto clave para la infraestructura vial de la región.

“Vialidad de la Nación nos acaba de autorizar la intervención a la Ruta 12, en diálogo con el Estado Provincial hemos coincidido en la importancia de la obra, por eso la gestión ha resultado exitosa”, expresó Romero en sus redes.

El plan, que se retomará en breve, contempla la vinculación de la Ruta 12 con la avenida Circunvalación en formato de autovía, con el objetivo de optimizar la conexión con el Túnel Subfluvial y mejorar la circulación en el corredor bioceánico del MERCOSUR.

Según detalló la jefa comunal, el Municipio de Paraná estará a cargo de la ejecución de la conexión vial, mientras que Vialidad Nacional y Vialidad Provincial se encargarán de la señalización vertical y horizontal, además de la iluminación.

La obra se llevará adelante en etapas y se prevé que esté operativa en 2026, marcando un avance estratégico para la integración logística y la movilidad en la capital entrerriana.

Suscribimos hoy en Buenos Aires el acuerdo específico que también tiene que ser rubricado por el gobernador @frigeriorogelio



Se trata del acceso Este, por ruta Nacional 12 que había quedado paralizada en un 76% de ejecución.