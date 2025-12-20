Trump respalda al ejecutivo del condado de Nassau, Bruce Blakeman, para gobernador de Nueva York tras la salida de Stefanik

WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Blakeman lidera el condado suburbano más grande de Nueva York y se ha posicionado como duro contra el crimen.

El presidente Donald Trump respaldó el sábado al ejecutivo del condado de Nassau, Bruce Blakeman, para gobernador de Nueva York, mostrando su apoyo al republicano de Long Island un día después de que la representante Elise Stefanik se retirara de la carrera.

Trump anunció su respaldo en una extensa publicación en Truth Social , en la que calificó a Blakeman de “muy respetado y muy popular” y elogió su historial en materia de inmigración, seguridad pública y cuestiones económicas.

“El muy respetado y muy popular ejecutivo del condado de Nassau, Bruce Blakeman, se postula para ser el próximo gobernador de Nueva York”, escribió Trump.

LA SALIDA DE STEFANIK Y CÓMO EL RESPALDO DE TRUMP QUE NUNCA LLEGÓ FUE LA PIEZA MÁS GRANDE DEL ROMPECABEZAS

El ejecutivo del condado de Nassau, Bruce Blakeman, celebra su reelección en la sede del Partido Republicano en Nassau la noche de las elecciones en Coral House, Baldwin, Nueva York, el 4 de noviembre. (Steve Pfost/Newsday RM vía Getty Images)

El respaldo sigue al informe exclusivo de Fox News Digital de que la sorprendente decisión de Stefanik de no presentarse se debió en parte a las preocupaciones sobre la falta de un compromiso claro por parte de Trump de respaldarla en la carrera para gobernadora de Nueva York, según las fuentes.

“Bruce es MAGA hasta el final y ha estado conmigo desde el principio”, añadió Trump.

En su publicación, Trump elogió el trabajo de Blakeman con las autoridades federales de inmigración y las fuerzas del orden locales, enmarcando la carrera en torno a la seguridad fronteriza y el crimen, temas que los republicanos han enfatizado en estados históricamente demócratas.

“Como ejecutivo del condado de Nassau, está trabajando incansablemente con los valientes héroes de ICE, la Patrulla Fronteriza y las fuerzas del orden para mantener nuestra frontera SEGURA, detener los delitos migratorios, salvaguardar nuestra comunidad y garantizar la LEY Y EL ORDEN”, ​​escribió Trump.

EXCLUSIVA: STEFANIK ARROLLA A SU PRINCIPAL OPONENTE CONSERVADOR MIENTRAS LOS LÍDERES DEL GOP LE DAN UNA VENTAJA CONTUNDENTE EN LAS PRIMARIAS DE NUEVA YORK

El ejecutivo del condado de Nassau, Bruce Blakeman, celebra su reelección el 4 de noviembre en Long Island, Nueva York (Oficina del Ejecutivo del Condado)

Blakeman acogió con satisfacción el respaldo de Trump, alineándose estrechamente con la agenda política del presidente.

“Me siento bendecido y agradecido por contar con el respaldo del presidente Donald J. Trump”, declaró Blakeman en una declaración obtenida por Fox News. “El presidente Trump está bajando los precios de la gasolina y el costo de los medicamentos recetados. Asegurar nuestras fronteras ha hecho que Estados Unidos sea más seguro. El presidente Trump ama Nueva York, y colaboraremos para que Nueva York sea segura y asequible”.

Trump dijo que Blakeman continuaría esa agenda en todo el estado si era elegido.

MIENTRAS NUEVA YORK ELIGE AL SOCIALISTA MAMDANI, EL CONDADO VECINO DUPLICA SU LIDERAZGO AL ESTILO TRUMP CON LA VICTORIA DE BLAKEMAN

El presidente Donald Trump es recibido por Bruce Blakeman, ejecutivo del condado de Nassau, el 26 de septiembre, en Farmingdale, Nueva York (Anna Moneymaker/Getty Images).

“Como su próximo gobernador, Bruce seguirá luchando arduamente para hacer crecer la economía, reducir los impuestos y las regulaciones, promover el HECHO EN EE. UU., defender el DOMINIO energético estadounidense, fortalecer a nuestros militares y veteranos, promover la integridad electoral y proteger nuestra siempre bajo asedio Segunda Enmienda”, escribió Trump.

Blakeman se desempeña como ejecutivo del condado de Nassau, al frente del condado suburbano más grande de Nueva York. Se ha posicionado como un ejecutivo de mano dura contra la delincuencia y un crítico vehemente de las políticas de inmigración y justicia penal de Nueva York.

Trump enmarcó el respaldo como parte de un esfuerzo más amplio para recuperar lo que describió como un estado en decadencia bajo el liderazgo de la gobernadora demócrata Kathy Hochul .

“Bruce Blakeman es un tipo FANTÁSTICO, ganará las grandes elecciones de noviembre y, sin dudarlo, tiene mi respaldo total y completo para gobernador del alguna vez gran estado de Nueva York (¡puede volver a ser grande!)”, escribió Trump.

El respaldo sigue al anuncio de Stefanik el viernes de que no se presentaría a la carrera, una decisión que inmediatamente transformó el campo de juego para gobernador.

Stefanik, un aliado cercano de Trump y miembro del liderazgo republicano de la Cámara de Representantes, había sido visto ampliamente como el principal candidato de cara a 2026.

La campaña de Elise Stefanik para gobernadora no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Fox News Digital.

Andrew Mark Miller de Fox News Digital contribuyó a este informe.

