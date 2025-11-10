Sortearon créditos para 300 familias destinados a la construcción y ampliación de viviendas

El presidente del IAPV, Manuel Schönhals junto al vicepresidente del organismo, Luis Uriona, encabezaron el sorteo de 300 créditos que otorga la provincia a familias entrerrianas para la construcción y ampliación de viviendas.

El gobierno provincial, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), otorgó 200 nuevos créditos para la construcción y otros 100 para la ampliación de viviendas en terreno propio, en el marco del programa Ahora Tu Hogar. La distribución se realizó de manera equitativa en todo el territorio provincial.

Schönhals expresó al respecto que “desde el gobierno de Rogelio Frigerio tenemos el compromiso de defender los recursos de nuestra provincia, protegiendo la obra pública como una herramienta de desarrollo de las comunidades y garantizando el acceso a una vivienda digna a todos los entrerrianos”.

Luego indicó que “una de las cosas más lindas que nos pasa a quienes somos funcionarios públicos es cada vez que las familias acceden a la llave de sus nuevas viviendas”. A su vez resaltó “el efecto multiplicador que tiene la construcción y la ampliación de viviendas en la generación de empleos directos e indirectos y su consecuente impacto en la actividad comercial en las distintas localidades donde se ejecutan las soluciones habitacionales”.

Asimismo, el directivo destacó que “se trata de créditos accesibles, con cuotas que no superarán el 20 por ciento del ingreso familiar, con el objetivo de ofrecer una solución adaptada a cada realidad”.

Finalmente Schönhals señaló que “antes de fin de año estarán en plena ejecución los primeros 200 créditos para facilitar la construcción de nuevas viviendas en terreno propio y la ampliación y refacción de hogares existentes”.