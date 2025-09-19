Recuerdan que la declaración de mejoras en inmuebles es obligatoria en la provincia

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) recuerda a los propietarios de inmuebles que es obligatorio declarar las obras y mejoras constructivas en sus propiedades.

Conforme al artículo 22 de la Ley de Valuaciones, los propietarios o poseedores a título de dueño deben declarar toda modificación o incorporación de metros cuadrados en un plazo de 60 días desde que las mejoras estén en condiciones de habitabilidad. El incumplimiento de esta norma puede derivar en sanciones.

La declaración municipal no reemplaza la provincial

En algunas ocasiones, los contribuyentes realizan sus declaraciones únicamente en los municipios, omitiendo la notificación al organismo tributario provincial. Desde la Dirección de Catastro se reitera que las normas vigentes exigen que estas presentaciones se formalicen tanto en la jurisdicción local como en ATER.

Cumplimiento voluntario

“Es importante cumplir las normas, principalmente para evitar multas”, indicó el director de Catastro de ATER, Mauro Bangert. “Si el contribuyente aporta por un terreno baldío y tiene una propiedad edificada, está infringiendo las normas”. En línea con los objetivos del director ejecutivo de ATER, Jesús Korell, se han intensificado los controles para regularizar estas situaciones de manera eficiente.

“Los trámites son muy accesibles y estamos para asesorar y agilizar los procesos, porque siempre es mejor que el contribuyente se presente voluntariamente a tener que hacerlo cuando ya recibió una sanción”, destacó Bangert.

Asistencia y contacto

Para facilitar estos trámites, se ofrece asistencia personalizada a través de su Servicio de Atención al Contribuyente (SAC) por vía telefónica o correo electrónico.

También se puede encontrar información detallada y formularios en el sitio web oficial de ATER. Otra opción es acercarse a la representación territorial más cercana a su domicilio.

N/R — Se estima que en la provincia de Entre Ríos (info al 2020) existirían unos 7.500.000 m² sin declarar, es decir, obra clandestina. No sólo el ATER debe recordar y sancionar a los infractores: los municipios también tienen la responsabilidad de poner en marcha mecanismos efectivos de detección y control para identificar estas construcciones y asegurar el cumplimiento de la normativa.

Existen ejemplos de trabajos más sofisticados, como en la provincia de Misiones y particularmente en Posadas, donde hace varios años se realizaron relevamientos que incluían información clave —por ejemplo, la conformación del grupo familiar, el estado sanitario, enfermedades comunes y la evolución demográfica (crecimiento o descenso)—. Con toda esa información, los sucesivos gobiernos pueden planificar y ejecutar políticas públicas más eficaces en diversas áreas.