Nuevo revés para Urribarri en la causa por presuntas coimas

El juez de juicio Santiago Nicolás Brugo rechazó el recurso de queja presentado por el defensor del exgobernador Sergio Urribarri, Miguel Cullen, en el marco de la megacausa que investiga el pago de coimas durante el gobierno del dos veces titular del Poder Ejecutivo por el cual peticionó el dictado de su sobreseimiento. Ya había obtenido un revés de parte del juez de Garantías Julián Vergara, luego Brugo rechazó la apelación, y ahora también rechazó un recurso de queja por lo cual les impide llegar a la Cámara de Casación Penal. Ahora las defensas deberán ir en queja a Casación para insistir con el planteo.

A principios de este mes, Brugo había dejado firme la resolución del juez de Garantías Julián Vergara que, en junio último, rechazó un pedido de sobreseimiento para el exgobernador Sergio Daniel Urribarri en la megacausa de las Coimas, que había planteado a través de su defensor, Miguel Cullen.

En su resolución, Brugo señala que el ordenamiento legal “dispone que sólo resulta apelable por parte del `fiscal y el querellante` la resolución que dicta el sobreseimiento, en tanto el imputado podrá apelar el sobreseimiento cuando no se hubiera observado el orden que establece el art. 397 o se le hubiera impuesto al sobreseído una medida de seguridad o no se hubiere aclarado ante su pedido que el proceso no afecta su `buen nombre y honor`. No admite discusión que sólo puede apelarse por `los interesados` el dictado del sobreseimiento, no la resolución denegatoria del mismo, resultando esta última resolución inapelable”.

El magistrado desestimó los recursos de queja del defensor de Urribarri, y también de los representantes legales de Carlos Haidar, otro imputado, Juan Antonio Méndez y José Candelario Pérez; del empresario Diego Armando Cardona Herreros, José Raúl Velázquez e Ignacio Díaz; y de Luis Alfonso Erbes, Andrés Bacigaluppo y Franco Azziani Cánepa.

Además, declaró abstracta la queja del exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, por cuanto el exfuncionario accedió un acuerdo de juicio abreviado y aceptó haber cobrado coimas de manos del empresario Cardona Herreros.

El caso ya fue elevado a juicio oral el 1 de agosto, pero ahora en Tribunales se debate cómo integrar el tribunal que sentará en el banquillo al exgobernador: ocho de los nueve vocales del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná se han excusado de intervenir.

La resolución

A mediados de junio último, el juez de Garantías Julián Vergara rechazó el pedido de sobreseimiento formulado por el exgobernador Sergio Urribarri y el empresario Diego Armando Cardona Herreros en la causa que investiga supuesto cobro de coimas durante el urribarrismo, investigación en la que el extitular del Poder Ejecutivo tiene pedido de condena a 10 años de cárcel. Y también denegó la apelación.