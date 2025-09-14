El reconocido jurista dejó una huella imborrable en la justicia provincial, al impulsar la Ley Orgánica que aún rige el funcionamiento del Ministerio Público.

El Ministerio Público de Corrientes informó este domingo el pesar por la muerte del doctor Luis Alberto Sayavedra, figura clave en la historia institucional de la provincia, quien falleció ayer en la Ciudad de Córdoba a los 81 años.

Durante su gestión, Sayavedra impulsó la Ley Orgánica del Ministerio Público (Decreto Ley 21/2000), normativa que aún rige y que otorgó a la institución el protagonismo que merece como órgano esencial de la administración de justicia.

En la fundamentación de esa ley, dejó plasmada su visión: los miembros del Ministerio Público deben actuar como “custodios y garantes de la preservación del programa político que se expresa en la Constitución de la Provincia y de la Nación y en las Leyes que son su consecuencia, de un modo igualitario para todas las personas”.

Además de su capacidad como jurista y modernizador del sistema judicial, Sayavedra fue recordado como un ser humano excepcional, respetado y querido por colegas, amigos y por todos quienes lo conocieron.