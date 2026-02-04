WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied

La Mesa Política de La Libertad Avanza Entre Ríos (LLAER) llevó adelante una extensa y estratégica jornada de trabajo junto a integrantes del Poder Ejecutivo Nacional, en la que se analizó el escenario posterior a las elecciones legislativas de medio término y se trazaron líneas de acción para la proyección política y territorial del espacio en la provincia.

En ese marco, se reafirmó que LLA Entre Ríos ya cuenta con identidad propia en todo el territorio provincial y ha puesto en marcha sus motores de construcción política, llevando las ideas de la libertad a cada entrerriano que comprende que tanto la Argentina como Entre Ríos atraviesan una oportunidad histórica, en el marco de un cambio de era encabezado por el presidente Javier Milei.

El desafío es presente y futuro. Es ahora. LLAER continúa construyendo una Entre Ríos con más oportunidades, desarrollo y libertad, recuperando el espíritu de progreso que soñó Urquiza y que hoy vuelve a interpelar a los entrerrianos.

Presidente LLAER @roquefleitas1, Senador Nac. @benegaslynch_joaquin, Sen Nac @romina.maria.almeida, Dip Nac. @beneditbeltran Dip Nac Andrés Laumann, Presidente Asamblea LLAER @andresromero.oficial