Seguramente conocés a más de una persona que, de la boca hacia afuera, se presenta de una forma, pero con su accionar expresa exactamente todo lo opuesto, y muchas veces, con intenciones de dañar. Cómo actuar.

Las personas falsas en ocasiones guardan relación con quienes son hipócritas como forma de comportamiento. El diccionario expresa que una persona falsa presenta “fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan”. En los comportamientos cotidianos, se encuadran como tóxicos y dañinos, ya que no siguen buenos propósitos hacia los demás.

Si bien los psicólogos afirman que no hay categorías que separen cuándo alguien es falso en su totalidad, sí se ha definido que lo más usual es que en ciertas facetas de la vida se comporte de esa forma, y en otras no.

Algunos rasgos de base

En términos generales, alguien que se comporta falsamente suele poseer una personalidad insegura, lo que lo lleva a actuar y enmascarar su forma de ser al estar frente a otros.

Las personas falsas se centran en su propio mundo

También busca llamar la atención, incluso cuando sabe que puede causar un trastorno a los demás, y utiliza la mentira, la negación, la tergiversación y la venganza como herramientas.

En cuanto a la hipocresía, en este caso aparece el juicio moral sobre su comportamiento, ya que muestra lo que comúnmente llamamos una “doble moral”. Por un lado, pueden usar creencias que no les pertenecen y actuarlas, y así tienen una moralidad débil, porque no parte de sus propias convicciones y valores. O bien, cambian de parecer y opinión según la ocasión.

Algunas actitudes

A modo de ejemplo, estas son algunas actitudes que muestran comportamientos que pueden ser falsos o hipócritas frente a los demás:

– Muestran una sonrisa por delante, y te critican sin piedad por detrás.

– Cambian de comportamiento frente a vos de manera muy notoria.

– Si les hacés frente, dicen que la persona equivocada sos vos, que estás malinterpretando las cosas.

– Se centran en su propio mundo y no les importa lo que sienta la persona que es blanco de su falsedad o hipocresía.

– Fingen permanentemente en esas situaciones.

– Adoptan enredos, mentiras, trascendidos y chismes.

– Sólo se acercan en son de paz para conseguir algo a cambio.

– Aparecen en los tiempos buenos, y desaparecen en los malos.

– Te ignoran y te lo hacen saber para que lo sientas más.

– Prometen demasiado, y no cumplen en casi nada.

– Van tejiendo redes en las que caen personas inocentes, con el único fin de enredarlas y multiplicar el efecto de su falsedad.

– No responden llamados ni pedidos: quieren mostrar superioridad.

Tips para convivir con personas falsas e hipócritas

Como en el mundo nos rodeamos de todo tipo de personas, es importante aprender a distinguirlas y gestionarlas. Si querés vivir más en paz contigo, aquí van algunas ideas en el caso que debas compartir espacios con ellas:

Poné en duda todo lo que te exprese una persona que consideras falsa: su personalidad puede engañarte y hacerte creer que tienen buenas intenciones, aunque a la larga revelarán sus mañas.

una persona que consideras falsa: su personalidad puede engañarte y hacerte creer que tienen buenas intenciones, aunque a la larga revelarán sus mañas. Si podés, evitalas : lo más conveniente es quitar de tu vida a este tipo de personas, ya que lo único que harán es entorpecer tu mundo emocional, y que te quedés pensando y rumiando acerca de su forma de actuar.

: lo más conveniente es quitar de tu vida a este tipo de personas, ya que lo único que harán es entorpecer tu mundo emocional, y que te quedés pensando y rumiando acerca de su forma de actuar. Si no podés evitarlas, tené interacciones cortas: en el caso que no sea factible cortar los lazos, sí podés elegir a quién dedicarás más tiempo y a quien menos. Ante personas que han mostrado falsedad e hipocresía con vos, tené interacciones breves, lo mínimo necesario.

Una persona falsa promete demasiado y no cumple en casi nada (imagen AdobeStock).

No hablés con estas personas hasta que ellas no lo hagan: una forma de cortar los vínculos nocivos es evitar iniciar todo tipo de conversaciones , pedidos o relaciones de tu parte. Si viniese algo de su lado, evaluarás en ese momento que querés hacer.

, pedidos o relaciones de tu parte. Si viniese algo de su lado, evaluarás en ese momento que querés hacer. Poné límites y decí que no : para muchas personas, el decir que no es un gran desafío; en el caso de este tipo de personas, es conveniente entrenarte en esto, para sentirse con el derecho de expresarlo con total claridad y sin tapujos (al igual que como ellas lo hacen con vos).

: para muchas personas, el decir que no es un gran desafío; en el caso de este tipo de personas, es conveniente entrenarte en esto, para sentirse con el derecho de expresarlo con total claridad y sin tapujos (al igual que como ellas lo hacen con vos). Mantené la calma: frecuentemente, quien es falso o hipócrita quiere alterarte con su forma de actuar. Serénate, respira y no manifiestes que te han afectado, porque eso ratifica su forma de actuar.

No te alteres por más difíciles que estén las cosas, porque lo que usualmente buscan es que salgas de tu eje. Sé cortés, aunque firme, para decidir si esa persona merece seguir en tu círculo.

No te rebajés a su mismo nivel : si tú no eres de esa forma, no bajés a su nivel, porque estarás degradándote y entrando en un disfraz que no es tuyo. Restringí cualquier deseo de venganza, descortesía o acto de mala fe.

: si tú no eres de esa forma, no bajés a su nivel, porque estarás degradándote y entrando en un disfraz que no es tuyo. Restringí cualquier deseo de venganza, descortesía o acto de mala fe. La persona falsa se aprovecha de los buenos : por lo general, el blanco son personalidades que dan espacio para que se manifiesten. Cuando te mostrás con firmeza, decisión y sin espacio para que actúen, se repliegan y buscarán otra “víctima”.

: por lo general, el blanco son personalidades que dan espacio para que se manifiesten. Cuando te mostrás con firmeza, decisión y sin espacio para que actúen, se repliegan y buscarán otra “víctima”. No hablés mal de esa persona : una tendencia es que, por más que no quieras hacer ningún daño, hablás con otra gente del comportamiento de esa persona. La sugerencia es evitar hacerlo, para no caer en el mismo mecanismo. Simplemente, ignorala y superalo internamente.

: una tendencia es que, por más que no quieras hacer ningún daño, hablás con otra gente del comportamiento de esa persona. La sugerencia es evitar hacerlo, para no caer en el mismo mecanismo. Simplemente, ignorala y superalo internamente. Si tu amigo o amiga es falso o hipócrita, háblalo: Deberás tomar una decisión, porque en relaciones sociales ocasionales, por ejemplo, una salida, una cena, o alguien que no ves hace décadas como compañeros de estudio, quizás puedas ser más flexible para dejar pasar el comportamiento de falsedad o hipocresía. En el caso de que alguien mucho más cercano, como amigos, familia y entorno de mucha intimidad se comporte de esta forma, tu vida estará atravesada por emociones displacenteras. En estos momentos andá de frente, presentá tu visión de los hechos, y preparate para la estocada, porque habrá resistencia y negación de la otra parte.

En cualquier caso, no te alteres por más difíciles que estén las cosas, porque lo que usualmente se busca es que salgas de tu eje. Sé cortés, aunque firme, para decidir si esa persona merece seguir en tu círculo. Posiblemente, no será la última vez que estés ante situaciones con personas falsas o hipócritas: la diferencia es que tenés estas herramientas para reflexionar y poder adoptar si lo considerás apropiado.