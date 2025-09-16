La nueva marca china de autos eléctricos que ya organiza test drive en el país

La automotriz realizará pruebas de manejo abiertas en San Isidro del 16 al 21 de septiembre, permitiendo que los interesados conozcan sus tres primeros modelos en preventa.

BYD (Build Your Dreams), la empresa tecnológica especializada en vehículos de nueva energía, da un paso más en su llegada a Argentina con una propuesta pensada para que los clientes experimenten de cerca sus modelos eléctricos e híbridos enchufables.

Entre el martes 16 y el domingo 21 de septiembre, de 10 a 18 horas, los interesados podrán participar de un test drive abierto al público en el Shopping Unicenter de San Isidro, donde ya se encuentran en preventa algunos de sus autos.

El evento se realizará del 16 al 21 de septiembre en el Shopping Unicenter, con turnos de 10 a 18 horas.

Durante el evento, los asistentes tendrán la oportunidad de conducir los tres primeros modelos que la compañía trae al país. Entre ellos se encuentra el BYD SONG PRO DM-i, un SUV híbrido enchufable accesible, diseñado para viajes largos con eficiencia; el BYD YUAN PRO, un SUV 100% eléctrico pensado para el entorno urbano; y el BYD DOLPHIN MINI, un hatchback totalmente eléctrico de la línea Ocean Series, funcional y dinámico.

Con esta iniciativa, BYD busca acercar su tecnología al público argentino y reforzar su compromiso con la movilidad sustentable. “Queremos que los conductores puedan vivir la experiencia de manejar un vehículo eléctrico o híbrido enchufable y comprobar por sí mismos el confort, el rendimiento y la innovación que ofrecen nuestros modelos”, afirmó Stephen Deng, Gerente General de BYD Argentina.

Los interesados pueden inscribirse online, seleccionar el modelo a probar y reservar su vehículo con asesoramiento personalizado.

Foto: BYD

La inscripción para el test drive se realiza a través de la web oficial de BYD Argentina. Los interesados deberán completar un formulario con sus datos de contacto, concesionario de preferencia y el modelo que desean probar. Al finalizar la prueba de manejo, también tendrán la posibilidad de reservar su vehículo directamente en el lugar con asesoramiento personalizado.

Preventa en Argentina

Desde el 27 de agosto, BYD abrió oficialmente la preventa de estos tres modelos. Quienes deseen reservar una unidad pueden hacerlo con un pago inicial de u$s500 o su equivalente en pesos argentinos a través de la página oficial https://www.byd.com/ar. La compañía adelantó que los participantes de esta etapa de preventa, que finaliza el 1 de octubre, podrán acceder a beneficios adicionales exclusivos.