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Irán atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente, con un escenario que combina guerra externa, rebelión interna y un fenómeno inédito: ciudadanos comunes utilizando sus teléfonos para señalar objetivos militares en tiempo real.

En Teherán, unidades de seguridad del régimen se ven obligadas a esconderse bajo puentes para evitar ataques de drones, mientras desde balcones, autos o calles, civiles envían coordenadas que terminan en bombardeos precisos. No se trata de una organización armada tradicional, sino de una red espontánea formada por estudiantes, comerciantes, jubilados y trabajadores.

La dinámica es tan simple como letal: alguien detecta un movimiento de fuerzas del régimen, lo registra con su celular y lo envía a canales cifrados que terminan en manos de inteligencia extranjera. Minutos después, el objetivo puede ser destruido desde el aire. Esta mecánica, según reportes internacionales, ya habría permitido ataques selectivos contra puestos de control y bases vinculadas a la Guardia Revolucionaria.

El impacto no es solo militar. Es psicológico. Las fuerzas del régimen ya no confían en la población, pero tampoco pueden distinguir quién es una amenaza. Cada ciudadano se convierte en un posible informante. El resultado es una parálisis operativa: no pueden patrullar, no pueden organizarse, no pueden moverse sin ser detectados.

Este quiebre interno se potencia con la presión externa. Estados Unidos e Israel mantienen superioridad tecnológica en el aire, mientras en tierra se consolida una inteligencia civil descentralizada imposible de desarticular. La combinación de ambos frentes genera un efecto devastador sobre la estructura del poder iraní.

Al mismo tiempo, los ataques a infraestructuras estratégicas como la planta nuclear de Natanz no buscan provocar catástrofes inmediatas, sino inutilizar el sistema. Sin energía, sin logística y sin control territorial, incluso las instalaciones más protegidas quedan fuera de funcionamiento.

En las calles, el cambio es evidente. Las protestas crecen, el miedo retrocede y la percepción de debilidad del régimen alimenta una ola de desafío social que ya no puede ser contenida con los métodos tradicionales de represión.

La clave de este proceso es que no tiene liderazgo ni estructura centralizada. No hay una cabeza que cortar. Es una red difusa, masiva y anónima. Y eso la vuelve prácticamente imposible de frenar.

El régimen iraní enfrenta así una tormenta perfecta: pierde el control interno, es presionado desde el exterior y ve cómo su principal herramienta de poder —el miedo— deja de funcionar. En ese escenario, la pregunta ya no es si su programa nuclear sobrevivirá, sino si el propio sistema político logrará sostenerse el tiempo suficiente para intentar reconstruirse.