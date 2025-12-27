WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Perfil del diputado entrerriano con uno de los ascensos más vertiginosos del peronismo reciente

Por Redacción Análisis Litoral – Investigación política

El dirigente entrerriano Guillermo Michel, recientemente electo diputado nacional, se consolidó en los últimos años como una figura influyente en áreas donde se administra información sensible del Estado: Aduanas, comercio exterior y control tributario. Su nombre despierta apoyos por su capacidad técnica y sospechas por su rol en decisiones que afectan intereses empresariales y financieros relevantes.

Ha ocupado posiciones estratégicas tanto durante gestiones kirchneristas como en el massismo, construyendo un perfil de operador clave en la estructura económica y política nacional.

Guillermo Michel es contador público y desarrolló su carrera profesional en la AFIP, donde fue escalando posiciones hasta vincularse de manera directa con la conducción del organismo. Más tarde llegó a la Dirección General de Aduanas, con decisiones de alto voltaje político: quién accedía a dólares oficiales, qué operaciones eran observadas y cuáles se aprobaban con rapidez en medio de la restricción externa del país.

Su figura se mueve entre dos narrativas: la del técnico eficiente que combate maniobras irregulares y la del funcionario que administra un poder que rara vez aparece bajo la luz pública.

Red societaria y crecimiento patrimonial bajo la lupa

Investigaciones periodísticas han identificado a Michel como parte de un entramado de sociedades comerciales creadas en Buenos Aires durante la década del 2000: Vitiflor Management, Altamira, Panza Verde, Viña Los Dassos, Realman, entre otras. Registros oficiales muestran domicilios y profesionales recurrentes, vinculados también al comercio exterior. No hay condenas judiciales ni imputaciones activas contra Michel por este motivo, aunque sectores opositores han marcado una falta de claridad respecto de su patrimonio real y las actividades económicas previas a su consolidación como funcionario estatal.

El salto al centro del poder político

Su llegada a la DGA durante la gestión de Sergio Massa en Economía fue interpretada como un reconocimiento a su fidelidad política y a su capacidad interna para operar en áreas críticas del Estado. Desde esa función, Michel se convirtió en vocero constante sobre subastas, controles y denuncias vinculadas al contrabando, lo que lo llevó a ocupar un lugar de exposición pública poco habitual para un perfil técnico.

Paralelamente, su nombre fue mencionado en investigaciones y pedidos de informes opositores sobre uso del SIRA, medidas aduaneras y eventuales presiones políticas a sectores empresarios, aunque sin avance judicial concreto.

Un diputado con poder acumulado

Ahora en el Congreso, Michel traslada a la política legislativa una trayectoria ejecutiva marcada por influencia económica. Se espera que lo siga de cerca el sector productivo entrerriano, atento al debate sobre impuestos, restricciones cambiarias y competitividad regional.

La pregunta que se abre en el escenario nacional es si Michel continuará operando como el hombre de control técnico detrás de escena o si asumirá un rol más visible en la construcción del peronismo opositor.

¿Se convertirá en un articulador entre el poder económico real y la política parlamentaria?

Los próximos meses darán la respuesta.

Línea de tiempo: cargos y roles públicos

2003–2012: Ascenso técnico en AFIP durante gestiones kirchneristas

2012: Representación institucional de AFIP en la causa Ciccone (intervención estatal)

2013–2020: Funciones y asesorías en materia tributaria y aduanera

2022–2023: Director General de Aduanas bajo conducción económica de Sergio Massa

2023: Electo Diputado Nacional por Entre Ríos

Glosario de verificaciones públicas

SIRA/CIRA: Sistemas oficiales de autorización de importaciones utilizados desde 2022

Causa aeronaves: Investigación sobre importación de aviones denunciada durante gestión aduanera nacional (sin imputaciones firmes contra Michel)

Poder legislativo: Desde 2023, integra el Congreso Nacional como diputado por el peronismo entrerriano

