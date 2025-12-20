Grosrumer avanza con tecnología de frío y fortalece la cadena citrícola de Entre Ríos

WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Moulia fue recibido por el presidente de la firma, Alberto Grosso, y recorrió las instalaciones para interiorizarse sobre los avances de esta nueva etapa de desarrollo tecnológico.

Con más de 40 años de trayectoria, Grosrumer es un actor central para los citricultores y para la cadena frutihortícola regional. Su trabajo se enfoca especialmente en productos regionales como cítricos, arándanos, uvas, pimientos y kiwis, contribuyendo al fortalecimiento de las economías locales y a la competitividad del sector frutihortícola nacional.

En el marco de su crecimiento, la empresa dio un paso histórico al iniciar el primer tratamiento con frío para cítricos destinados a exportación, teniendo a Ecuador como primer mercado, con el envío de naranjas de la empresa Trevisur. Esta ampliación —que representó una inversión cercana a 3 millones de dólares en infraestructura y equipamiento especializado— incorpora una tecnología libre de productos químicos, esencial para preservar la calidad y prolongar la vida útil de la fruta.

El proceso se llevó adelante bajo los estándares establecidos por el SENASA, que otorgó las autorizaciones correspondientes. En esta instancia resultó fundamental el acompañamiento del ex presidente del organismo, Pablo Cortesse, y del director en Entre Ríos, Nestor Micheloud, quienes respaldaron y validaron los avances técnicos que habilitaron la nueva operatoria.

Por su parte, Alberto Grosso agradeció la visita de Moulia a la planta y destacó su acompañamiento sostenido en los distintos procesos de expansión que la empresa ha atravesado a lo largo de más de cuatro décadas en la provincia. “Su presencia y el respaldo han sido fundamentales en cada etapa de crecimiento. Y hoy también valoramos el acompañamiento del gobernador Rogelio Frigerio, cuyo apoyo fortalece el desarrollo de nuestra actividad y su importancia estratégica para Concordia y para toda la región”, señaló.

Al concluir la recorrida, Moulia destacó el impacto regional del desarrollo: “Grosrumer es una empresa que siempre mereció ser acompañada. Lleva décadas brindando un servicio fundamental para los citricultores de Concordia y la región. La incorporación de tecnología de frío y esta nueva etapa de expansión fortalecen toda la cadena citrícola y proyectan a la provincia hacia nuevos mercados”.