Frigerio impulsa una estrategia pública-privada para el crecimiento del turismo en Victoria

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este sábado una reunión con empresarios, prestadores y representantes de la Asociación de Turismo de Victoria, con el objetivo de coordinar y diseñar estrategias para el desarrollo y la promoción del turismo en la región con la integración público-privada, buscando potenciar su crecimiento y diversificación.

El encuentro se realizó en el Hotel Termas Victoria, en el marco del festival Arcana, un evento de música electrónica que se lleva adelante en esta ciudad. La reunión contó con la participación de empresarios y representantes de diversos rubros relacionados a la industria turística local, como Casino Victoria, Victoria del Agua y Hotel Sol Victoria. También asistieron responsables de alojamientos, viñedos, bodegas, turismo holístico y productivo, ufológico, gastronomía y desarrollos de turismo deportivo.

Al respecto, el director de Inversiones y Estadística de la Secretaría de Turismo provincial, Martín Lima, explicó que el objetivo de la reunión fue “hacer un intercambio y tratar, por un lado, de transmitir motivación y las políticas que se están llevando adelante para desarrollar la actividad. También escuchar las necesidades y los objetivos que tienen estos actores para poder llevar adelante y elevar la actividad turística en la ciudad”.

Destacó que el encuentro tuvo como contexto “este gran evento, Arcana, que tiene lugar en el predio natural de Victoria del Agua, que ha convocado a gran cantidad de personas y están todos los alojamientos completos. Desde el gobierno esperamos poder avanzar con este tipo de política asociada a los eventos, que contribuyen al desarrollo turístico de la provincia”.

Por su parte, Héctor Lima, representante del Hotel Sol Victoria y Victoria del Agua Parque Termal, destacó que “ha sido una reunión muy interesante porque coincidimos fuertemente en la visión que tiene el gobernador respecto al potencial que tiene Victoria. Nos vamos con mucha actitud respecto de generar condiciones para desarrollar el turismo con todos los prestadores y esencialmente con el gobernador aportando algunas cuestiones que nos generen mejores oportunidades, disminución de costos y la posibilidad de mantener las empresas en marcha”.

En tanto, Juan Simón Chada Arreseygor, referente del Polideportivo La Once, señaló: “Nos llevamos buenas sensaciones, sobre todo por la predisposición que se ve de cara a los emprendimientos y las nuevas cosas que se quieren realizar en la ciudad de Victoria. Estoy seguro de que vamos a llegar a buen puerto, siempre escuchándonos, respetándonos y sobre todo compartiendo ideas y proyectos”.