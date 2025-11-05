Entre Ríos será punto de reunión para el sector turístico del Litoral

El Encuentro de Proveedores AHT Litoral 2025 se realizará el miércoles 3 de diciembre, de 11 a 16, en el hotel Howard Johnson Mayorazgo, de Paraná. Con adhesión del Gobierno entrerriano, reunirá a empresas proveedoras y a referentes de la hotelería, la gastronomía y la organización de eventos.

Planificado desde la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT) – Región Litoral, con el acompañamiento de la Secretaría General de la Gobernación -a cargo de Mauricio Colello- y a través de la Secretaría de Turismo de Entre Ríos, la jornada ofrecerá un showroom con exposición de productos, servicios y tendencias vinculadas a la hospitalidad. El objetivo es facilitar el intercambio profesional, propiciar instancias de networking y generar nuevas oportunidades de negocio para el sector.

El encuentro está dirigido a hoteleros, gastronómicos, cabañeros, agencias de viajes y organizadores de eventos, así como a todos los actores de la cadena de valor turística que buscan fortalecer vínculos y potenciar su desarrollo en la región. Allí, los asistentes podrán conocer las últimas novedades del mercado, establecer contacto directo con decisores y explorar soluciones innovadoras aplicadas a la gestión turística y hotelera.

Cada edición del Encuentro de Proveedores AHT Litoral forma parte de un ciclo anual e itinerante que alterna sedes de Entre Ríos y Santa Fe, consolidándose como un ámbito de referencia para la articulación entre empresas proveedoras y prestadores de servicios turísticos del Litoral argentino.

La Secretaría de Turismo de Entre Ríos acompaña esta iniciativa en el marco de las políticas de articulación público-privada impulsadas por el Gobierno provincial, orientadas a fortalecer la competitividad, la innovación y la sustentabilidad del turismo entrerriano.

Los interesados en asistir al encuentro pueden hacerlo en forma gratuita registrándose en el siguiente formulario: https://forms.gle/cUeJ8AsyVCLcGRsG9.