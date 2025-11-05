El Gobierno convocará a sesiones extraordinarias para tratar el Presupuesto y las reformas impulsadas por Milei

Entre el 10 y el 31 de diciembre, el Ejecutivo buscará aprobar el Presupuesto 2026 y avanzar en las reformas laboral, tributaria y penal.

El Gobierno confirmó que convocará a sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional entre el 10 y el 31 de diciembre, con el objetivo de debatir el Presupuesto 2026 y avanzar en las reformas estructurales impulsadas por el presidente Javier Milei. La decisión fue comunicada por fuentes de la Presidencia de la Nación, que no descartan extender el período de sesiones a enero y febrero, tal como ocurrió en los últimos dos años.

La iniciativa busca aprovechar el recambio legislativo y el fortalecimiento parlamentario de La Libertad Avanza (LLA), que a partir de diciembre contará con más de 100 bancas afines en Diputados si se suman los aliados, y 18 senadores propios en la Cámara Alta. Este nuevo escenario legislativo coloca al oficialismo en una mejor posición para negociar con bloques dialoguistas y consolidar acuerdos que le permitan avanzar con su agenda económica y política.

El Presupuesto 2026, prioridad del Gobierno

El eje central de las extraordinarias será la aprobación del Presupuesto 2026, un paso clave para el Ejecutivo luego de dos años consecutivos de prórrogas. Con este proyecto, el Gobierno busca establecer una hoja de ruta clara de gasto y financiamiento, en línea con los compromisos asumidos ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Tesoro de Estados Unidos y los gobernadores provinciales.

“Con eso podés cubrir obras públicas y ciertas partidas de transporte, así como algunas deudas que hoy en día mantiene la Nación con las provincias”, explicó una fuente de alto nivel, que anticipó que el Presupuesto será el primer gesto de orden fiscal y previsibilidad institucional de la nueva etapa del gobierno de Milei.