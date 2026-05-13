Concordia: dos niños murieron en un incendio y su padre lucha por sobrevivir

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Pasadas las 19:30 horas del martes 12 de mayo, el barrio Dos Naciones, en La Bianca, se vio sacudido por un voraz incendio en un departamento del primer piso. El fuego, que rápidamente se propagó, movilizó a vecinos que intentaban sofocar las llamas mientras aguardaban la llegada de los efectivos policiales y bomberos.

Al ingresar a la vivienda, los uniformados encontraron a dos menores atrapados. Con urgencia, los rescataron y los trasladaron inconscientes en un móvil policial hacia el hospital Delicia Concepción Masvernat. Pese a los esfuerzos médicos y las maniobras de reanimación, los pequeños —identificados como Abel, de 6 años, y Alma, de 5— fallecieron minutos después.

El padre de los niños, un hombre de 38 años, también fue derivado al hospital en ambulancia. Presentaba graves quemaduras en las vías respiratorias y permanece internado en terapia intensiva bajo asistencia mecánica respiratoria.

En el lugar trabajaron personal de la Comisaría Sexta, Bomberos Voluntarios, Bomberos Zapadores y Policía Científica, quienes realizaron tareas de planimetría, fotografía y pericias para determinar las causas del siniestro. La fiscalía tomó intervención inmediata y confirmó el fallecimiento de los menores, así como la delicada situación del padre.

El jefe de la Comisaría Sexta, Juan Barboza, relató: “Alrededor de las 19:30 horas fuimos comisionados por la sala de comando al barrio Dos Naciones por un principio de incendio. Cuando llega el móvil policial ya había vecinos colaborando y ayudando en el lugar. Se retiró a los dos menores y fueron trasladados de urgencia en un móvil policial debido a la gravedad del caso. Minutos después se confirmó el fallecimiento de ambos”.

Las pericias continúan para esclarecer cómo se originó el incendio y bajo qué circunstancias se desarrollaron los hechos dentro de la vivienda. Mientras tanto, el barrio permanece conmocionado por la pérdida de dos pequeños y la lucha por la vida de su padre.