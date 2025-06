CONCORDIA: Azcué justificó el cese de contratos, dijo que “hay que reducir el gasto en todo” y cargó contra opositores y periodistas

El intendente de Concordia advirtió de un escenario en el que “no entra plata a la caja”, por lo que “hay que reducir el gasto en todo”. Dijo que los contratos caídos están “fundados”, pero se mostró permeable a “rever” algún caso puntual.

Al hablar sobre los contratos que cesaron, Francisco Azcue comentó que “si mal no recuerdo, son 84 contratos los que no fueron renovados en este último tiempo” y aseguró que se trata de “un tema sumamente complejo y delicado”, pero consideró que “todos vamos a coincidir, porque conocemos la ciudad y la situación en la que está Concordia”.

Entre otras cosas, remarcó que se trata de una ciudad “con más del 60% de pobreza; con más del 69,2% de los niños viviendo bajo la línea de pobreza; una ciudad que llega al verano y la gente no tiene agua, que están conectados a la red, pero no pueden acceder a ella; miles de personas, adultos mayores y niños, que viven en lugares totalmente excluidos en los que les falta todo y no acceden a nada”.

Argumentó que todo esto “requiere de una inversión muy importante que la tiene que hacer el municipio y eso requiere recursos que nosotros tenemos que sacar de donde tenemos, por coparticipación, por recaudación, por las tasas y con eso tenemos que pagar sueldos, prestar los servicios esenciales, invertir en insumos y demás, en un contexto en el que se cayó brutalmente la recaudación y encima hubo una caída aún mayor en mayo”.

Reducción del gasto

A raíz de esto, apuntó que a fin de cuentas “hay que hacer toda una reestructuración y reducir el gasto en todo para hacer frente a este panorama, no es que se baja el gasto en personal únicamente, sino que se baja en muchas otras cosas y, para citar ejemplos, de los 52 circuitos de higiene urbana que teníamos lo redujimos a la mitad, como así también el combustible se redujo a la mitad y los insumos también”.

Asimismo, mencionó que “los secretarios empiezan a evaluar dentro del gasto personal que tienen cómo pueden hacer para bajarlo y ese es un ejercicio permanente que tenemos que hacer, porque todo el tiempo tenemos que ver cómo podemos ser más eficientes”.

De esta manera, apuntó en contra de las críticas y manifestó que “hay personas, algunos por ignorancia, porque escucho los planteos que hacen, inclusive gremios y periodistas, que me pregunto en qué ciudad viven, porque están desconectados de la realidad totalmente”.

Según el jefe comunal, a quienes critican sus medidas, “no les importa la gente vulnerable, se llenan la boca hablando de la justicia social, del acceso a los derechos, pero en realidad no les importa esa gente que no tiene nada, los miles de concordienses que no acceden ni a los servicios básicos y se llenan la boca hablando de derechos”, criticó el intendente.

Sin embargo, continuó, “critican cuando uno tiene que tomar decisiones como las que nos toca a nosotros, que es decir estos recursos los invierto para que los niños pobres de Concordia tengan mejores alimentos, mejores estímulos y mejores oportunidades y que esos ahorros puede ser evitar el gasto en sueldos que, muchas veces, no se necesitan”.