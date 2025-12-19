Con una agenda marcada por el diálogo institucional y la construcción política, autoridades provinciales de La Libertad Avanza visitaron Concordia.

WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Durante la mañana del viernes 19 de diciembre de 2025, el diputado provincial Roque Fleitas mantuvo una reunión protocolar con el intendente Francisco Azcué y luego encabezó un encuentro partidario en el local de La Libertad Avanza. El eje estuvo puesto en la gestión, el fortalecimiento territorial y la articulación política como camino para el desarrollo local.

El presidente de La Libertad Avanza Entre Ríos y diputado provincial, Roque Fleitas, junto a la vicepresidenta del espacio, Zuly Cauzzi, desarrollaron este viernes 19 de diciembre de 2025 una agenda política e institucional en la ciudad de Concordia, caracterizada por un marcado perfil de diálogo, articulación y búsqueda de consensos.

Durante la mañana, Fleitas y Cauzzi mantuvieron una reunión protocolar y de cortesía con el intendente Francisco Azcué, en la que se abordaron distintos aspectos vinculados a la gestión municipal, la realidad actual de la ciudad y la importancia de sostener canales de diálogo institucional abiertos, más allá de las pertenencias partidarias.

Desde el entorno del diputado provincial destacaron el rol de Fleitas como articulador político, con una mirada orientada a construir puentes entre los distintos niveles del Estado, entendiendo que la cooperación institucional resulta clave para generar oportunidades concretas para Concordia. En ese marco, también se conversó sobre futuras gestiones y posibles buenas noticias para la ciudad por parte del Gobierno nacional, siempre dentro de un enfoque responsable y de respeto institucional.

Finalizada la reunión en el municipio, las autoridades provinciales se trasladaron al local de La Libertad Avanza Concordia, donde fueron recibidas por Ignacio Cabrera, referente del espacio en la ciudad, junto a militantes y miembros del equipo local. Allí se desarrolló un encuentro de trabajo en el que se analizó el crecimiento del partido, el ordenamiento territorial y los desafíos políticos de cara al futuro.

Durante la actividad partidaria, Fleitas remarcó la necesidad de consolidar equipos locales fuertes, con vocación de diálogo y anclaje territorial, subrayando que el crecimiento del espacio debe ir acompañado de responsabilidad política y compromiso con la realidad social de cada ciudad. En la misma línea, Cauzzi destacó la importancia de la unidad interna y el trabajo coordinado como pilares para fortalecer el proyecto libertario en Entre Ríos.

También formaron parte de la actividad Hermes Roy Liberman y María de los Ángeles Frencia, concejales de La Libertad Avanza en la ciudad de Colón, quienes vienen desarrollando una labor legislativa sostenida y con fuerte impronta libertaria en el ámbito del Concejo Deliberante local. Desde la conducción provincial del espacio destacan su trabajo como una referencia concreta de cómo trasladar los principios de transparencia, control del gasto, defensa del contribuyente y coherencia discursiva a la práctica legislativa cotidiana. Su accionar, señalan, no sólo fortaleció la presencia de La Libertad Avanza en Colón, sino que además es observado como un modelo a replicar por otros equipos del interior de la provincia, en el marco del proceso de consolidación territorial que impulsa el espacio a nivel provincial.

La jornada cerró con un mensaje común orientado a construir una alternativa política sólida, basada en el diálogo, la presencia territorial y la articulación institucional, reafirmando a La Libertad Avanza como un espacio en expansión en Concordia y la provincia.



