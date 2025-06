Con pocas horas de diferencia hubo dos choques en la zona de la Y griega sobre la Ruta 14

Durante la jornada de este sábado, se registraron dos accidentes de tránsito en el acceso de la Y Griega, con tan solo unas horas de diferencia. Afortunadamente, ambos siniestros ocurrieron sin lamentar heridos.

De acuerdo a lo informado por Prensa Jefatura Dptal. Concordia , cerca del mediodía de este sábado, personal de la comisaría Frigorífico Yuquerí debió acudir al kilómetro 253 de la Ruta Nacional N° 14 a raíz de un accidente de tránsito entre un automóvil marca Ford Focus negro y un camión.

Según indicaron, en el Focus se trasladaba un hombre junto a cuatro personas más en sentido sur-norte cuando, por motivos que se tratan de esclarecer, al cruzar un espejo de agua despistó, perdió el control del vehículo, motivo por el que fue impactado por un camión que circulaba en el mismo sentido, con destino a la provincia de Chaco.

Afortunadamente, el chofer del camión manifestó no tener lesiones y la unidad sufrió daños materiales menores, por lo que pudo continuar con su viaje. Los ocupantes del Ford, por otro lado, manifestaron no tener lesiones y no desearon ser atendidos por el servicio médico.

Horas más tarde

Asimismo, alrededor de las 14:20 del mismo día, otro siniestro vial se registró en la zona del kilómetro 253. En esta oportunidad, un vehículo perdió el control e impactó contra unos tachos señalizadores.

Según precisaron las autoridades, en este caso se trató de un Volkswagen Gol gris, en el que se trasladaban dos hombres que viajaban desde San José hacia la ciudad de Concordia, quienes al cruzar sobre un espejo de agua perdieron el control y, haciendo trompos, impactaron contra unos tachos señalizadores de la zona.

En esta oportunidad, el tránsito no se vio interrumpido y los ocupantes del rodado manifestaron no tener lesiones, por lo que no fueron atendidos por el servicio médico.